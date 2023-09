Arsenal-Manchester United, Premier League: formazioni, pronostici

Arsenal-Manchester United è una partita valida per la quarta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

La giornata di Premier League che precede il primo stop per gli impegni delle nazionali si conclude con un big match da leccarsi i baffi. Nella capitale va in scena la “classica” tra Arsenal e Manchester United, due possibili protagoniste del campionato appena iniziato.

Due squadre che hanno avuto un avvio abbastanza simile e che dopo i primi tre turni non sono neppure troppo distanti in classifica, con i Gunners avanti di un solo punto. La formazione di Mikel Arteta, dopo essersi aggiudicata il primo trofeo stagionale – battuto il Manchester City nel Community Shield ai calci di rigore – ha collezionato due vittorie (Nottingham Forest e Crystal Palace) e un pareggio casalingo nel derby con il Fulham (2-2). Qualche indecisione di troppo, in particolar modo a livello difensivo, non consente al tecnico basco di essere a punteggio pieno, a 9 punti come i Citizens. L’Arsenal, in realtà, non ha incantato neppure nelle due gare precedenti, non a caso vinte con un solo gol di scarto nonostante l’ampio divario dal punto di vista tecnico e qualitativo. L’Emirates Stadium, ad ogni modo si conferma un fortino inespugnabile: davanti al proprio pubblico i Gunners non conoscono sconfitta da ben 15 partite consecutive.

Possibile debutto per l’ex atalantino Hojlund

Del ristretto gruppo delle squadre ancora imbattute non fa più parte il Manchester United, altra big che in questo primo scorcio di campionato ha un po’ deluso le aspettative.

I Red Devils hanno fatto valere la legge di Old Trafford, dove hanno battuto di misura sia Wolverhampton che Nottingham Forest – per piegare i Tricky Trees è servita una poderosa rimonta da 0-2 a 3-2 – ma sono stati sconfitti nell’unica trasferta affrontata. Guarda caso sempre a Londra, contro il nuovo Tottenham di Ange Postecoglou, che due settimane ha avuto la meglio 2-0 sugli uomini di Erik ten Hag. Insomma, il mercato (per adesso) sposta poco: Arsenal e Manchester United, infatti, non hanno badato certo a spese nella sessione che si è appena conclusa. I londinesi si sono assicurati due top come Rice e Havertz, mentre lo United, oltre a Onana, Mount e Hojlund, sul filo di lana ha acquistato anche l’ex viola Amrabat, che andrà a rinforzare una mediana apparsa troppo fragile. Dovrebbe essere, questa, la partita dei “ritorni”. Arteta recupera Zinchenko e Gabriel Jesus, mentre dall’altro lato ten Hag potrebbe far debuttare dal 1′ l’ex atalantino Hojlund.

Come vedere Arsenal-Manchester United in diretta tv e in streaming

Arsenal-Manchester United è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le trasferte, da quando sulla sua panchina siede ten Hag, sono sempre state un problema per il Manchester United. Ad ogni modo i Red Devils visti all’opera in queste prime partite non sembrano in grado di fare il colpaccio a Londra, dove non vincono dal 2017. L’Arsenal dovrebbe dunque evitare la sconfitta in un match in cui i gol non mancheranno.

Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester United

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Partey; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Lisandro Martinez, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1