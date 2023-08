Crystal Palace-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Crystal Palace-Arsenal è una partita valida per la seconda giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Il secondo Monday Night di Premier League vede protagonista l’Arsenal di Mikel Arteta, che dopo aver sollevato al cielo di Wembley il primo trofeo stagionale, il Community Shield, battendo ai rigori il Manchester City, si è imposto 2-1 sul Nottingham Forest nella prima giornata di campionato.

Contro gli uomini di Steve Cooper i Gunners hanno giocato un primo tempo sontuoso: dopo mezz’ora erano già in vantaggio di due gol, realizzati da Nketiah e Saka, i due gioiellini cresciuti nel vivaio del club londinese. Poi, come era accaduto spesso anche lo scorso anno, nella ripresa si sono un po’ cullati sugli allori, permettendo al Forest di riaprire la gara a dieci minuti dal fischio finale con un abile contropiede di Awoniyi. Una prestazione convincente solo a metà per una squadra che deve già rispondere al City di Pep Guardiola, a punteggio pieno dopo le prime due partite insieme al sempre più sorprendente Brighton di Roberto De Zerbi. Per salire a quota 6 punti l’Arsenal dovrà andare a vincere sull’ostico campo del Crystal Palace, anch’esso vincente all’esordio contro lo Sheffield United.

I Gunners si esaltano nei derby

Nella passata stagione i derby di Londra furono una vera e propria specialità dei Gunners, capaci di vincerne 10 su 12, compresi quelli con le Eagles (andata e ritorno).

Il Palace, che ha confermato il decano Roy Hodgson in panchina dopo averlo richiamato per l’ennesima volta lo scorso marzo mentre il club era impelagato nella lotta per non retrocedere, resta un avversario da prendere con le pinze. Soprattutto con l’ex allenatore dell’Inter e della nazionale inglese in panchina. Nel match con le Blades avrebbe meritato di segnare almeno un gol in più (0-1) visto che ha dominato l’incontro sia in termini di possesso palla che di occasioni nitide create (1 contro 8). Scongiurata ormai la partenza di Olise, che continuerà a giocare a Selhurst Park, il Crystal Palace in questo derby dovrà fare a meno di Ebiowei, Hughes e del nuovo acquisto Franca. Numerose assenze anche sponda Arsenal: mancheranno all’appello gli infortunati Gabriel Jesus, Timber e Elneny.

Come vedere Crystal Palace-Arsenal in diretta tv e in streaming

Crystal Palace-Arsenal è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non è mai semplice andare a fare punti a Selhurst Park, nemmeno per le big della Premier League: il Palace con Hodgson in panchina, e per di più nelle gare casalinghe, sarà un osso duro per tutti. L’Arsenal dovrebbe ad ogni modo riuscire a fare suo questo derby ma difficilmente riuscirà a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Arsenal

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Johnstone; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Doucouré, Lerma; Ayew, Eze, Schlupp; Edouard.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Partey; Saka, Nketiah, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2