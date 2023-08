Arsenal-Nottingham Forest è una partita valida per la prima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostici.

Non è stata una rivincita, ma la vittoria ottenuta dall’Arsenal sul Manchester City domenica scorsa a Wembley nel match che assegnava il Community Shield, primo trofeo stagionale, ha avuto un sapore certamente speciale per i tifosi dei Gunners.

Soprattutto per com’è arrivata: la squadra di Guardiola, infatti, pregustava già l’ennesimo titolo, ma all’ottavo minuto di recupero – a proposito, da questa stagione saranno più lunghi anche in Premier League – un gol di Leandro Trossard ha rimesso il punteggio in parità, spedendo il match ai rigori. Dal dischetto l’hanno spuntata i londinesi, “vendicando” solo in parte la cocente delusione patita lo scorso campionato, con il City che dopo aver inseguito praticamente per tutto il torneo, ha operato il sorpasso decisivo nelle ultime giornate vanificando così il sogno dell’Arsenal e del suo allenatore Mikel Arteta di tornare sul tetto d’Inghilterra. I Gunners vogliono riprovarci, anche se stavolta dovranno fare i conti con il peso delle aspettative. Il club intanto non ha badato a spese sul mercato, acquistando il Declan Rice dal West Ham per circa 100 milioni di sterline, oltre ad Havertz (75 milioni) e Timber (40 milioni). Non si registrano, allo stesso tempo, cessioni importanti, ad eccezione di quella dell’ex capitano Xhaka, finito al Leverkusen per “soli” 15 milioni.

Ha finora aggiunto poche pedine invece il Nottingham Forest, che sta provando a puntellare una rosa letteralmente stravolta la scorsa estate dopo la promozione.

I Tricky Trees si sono salvati con diversi turni d’anticipo nonostante un rendimento a dir poco disastroso in trasferta, trend che dovrà per forza essere modificato se l’obiettivo è restare in Premier League ancora un altro anno. In panchina c’è ancora Steve Cooper ma i risultati ottenuti nelle amichevoli prestagionali – quattro sconfitte in sette partite – hanno fatto sorgere qualche dubbio. Nel frattempo il Forest ha appena trovato il portiere titolare, che arriva proprio dall’Arsenal: si tratta dell’ex vice di Ramsdale, Matt Turner.

Come vedere Arsenal-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

Arsenal-Nottingham Forest è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Fomentati dal successo nel Community Shield, Arteta e i suoi dovrebbero esordire con un successo. Il Nottingham Forest ha deluso nel precampionato e tra l’altro durante la gestione Cooper non ha mai brillato lontano dal City Ground. Gunners favoriti in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Arsenal-Nottingham Forest

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Trossard, Martinelli.

NOTTINGHAM FOREST (3-5-2): Turner; Worrall, Boly, McKenna; Aurier, Yates, Danilo, Mangala, Ola Aina; Gibbs-White, Awoniyi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0