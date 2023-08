Newcastle-Aston Villa, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-Aston Villa è una partita valida per la prima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Le gerarchie, in Premier League, possono cambiare in fretta. L’ha dimostrato il Newcastle, che nel giro di pochi mesi, grazie ai massicci investimenti del fondo saudita Pif, si è tramutato a tutti gli effetti in una vera e propria big del massimo campionato inglese.

Senza fare la solita “collezione di figurine”, i Magpies hanno sì speso molti soldi ma con un certo criterio, assecondando soprattutto le richieste dell’ottimo Eddie Howe, uno degli allenatori più interessanti del panorama inglese. Il risultato è che l’ascesa dei bianconeri è stata repentina: nella passata stagione sono finiti addirittura quarti, riconquistando quella Champions League che al St. James’ Park non vedevano da un ventennio. Per farsi trovare pronto al grande appuntamento, il Newcastle in estate si è ulteriormente rinforzato, acquistando Sandro Tonali dal Milan e Harvey Barnes dal Leicester ed al contempo tenendo quasi tutti i più forti – l’unica cessione rilevante finora è quella di Saint-Maximin – a conferma della solidità del progetto. Certo è che le aspettative saranno ancora più alte in questa Premier che sta per aprire i battenti, con i Magpies che per la prima volta dopo anni dovranno dimostrare di saper gestire anche il doppio impegno.

Studia “da Newcastle” anche l’Aston Villa, altra società che da qualche anno a questa parte sogna in grande.

I Villans nella passata stagione si sono resi protagonisti di una strepitosa rimonta, resa possibile grazie al lavoro di Unai Emery, arrivato a campionato in corso. In poche settimane sono passati dalla lotta per non retrocedere all’Europa, chiudendo con un settimo posto che prima dello sbarco del tecnico spagnolo sembrava inarrivabile. Un piazzamento che è valso il ritorno in Europa, in quella Conference League che nell’ultima edizione è stata vinta proprio da una squadra inglese, il West Ham. Emery e i suoi uomini sono reduci da un buon precampionato, in cui hanno battuto Lazio, Fulham e Valencia. Negli Stati Uniti l’Aston Villa ha incontrato anche il Newcastle ed è finita con un pirotecnico 3-3.

Come vedere Newcastle-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Newcastle-Aston Villa è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Due squadre reduci da ottime stagioni, che saranno chiamate a riconfermare. I presupposti per riuscirci, alla luce delle operazioni di mercato, ci sono tutte: in questo match il Newcastle eviterà verosimilmente la sconfitta ma com’è avvenuto in amichevole è assai probabile che assisteremo ad una sfida equilibrata e da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Newcastle-Aston Villa

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Botman, Schar, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Barnes.

ASTON VILLA (3-4-2-1): Martinez; Konsa, Pau Torres, Mings; Cash, Kamara, Tielemans, Digne; McGinn, Diaby; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1