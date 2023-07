Chelsea-Newcastle, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Chelsea-Newcastle è un’amichevole e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:15: notizie, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

La Premier League 2023-24 comincerà solamente il prossimo 13 agosto ma questa notte va in scena un gustoso antipasto del campionato più bello (e ricco) del mondo con la sfida tra Chelsea e Newcastle, entrambe in tournée negli Stati Uniti.

Sul prato dell’avveniristico Mercedes-Benz Stadium di Atlanta rivedremo all’opera i Magpies di Sandro Tonali, a distanza di soli tre giorni dall’amichevole con l’Aston Villa, giocata sempre oltreoceano. La squadra di Eddie Howe, che nella prossima stagione tornerà a giocare la Champions League dopo circa vent’anni dall’ultima apparizione nella coppa dalle grandi orecchie, nelle prime tre uscite curiosamente ha deluso dal punto di vista difensivo: la grande solidità in fase di non possesso palla, infatti, aveva rappresentato uno dei principali punti di forza nell’ultimo campionato, che ha visto i bianconeri arrivare quarti in classifica, dietro a Manchester City, Arsenal e Manchester United. Sì, va bene, è solamente calcio d’estate, ma per il momento il Newcastle viaggia ad una media di due gol incassati a partita. Ne ha subiti tre contro Gateshead e Rangers ed altrettanti nel testa con i Villans.

Una permeabilità che non stupisce, considerando che il tecnico sta approfittando di queste partite per fare degli esperimenti tattici.

Buono, in ogni caso, l’impatto dell’ex centrocampista del Milan, acquistato per 70 milioni di euro. Tonali e i suoi compagni dovranno fare attenzione ad un attacco ispirato come quello del Chelsea di Mauricio Pochettino, che nelle prime due uscite ha realizzato nove reti complessive tra Wrexham (5-0) e Brighton (4-3). L’allenatore argentino, chiamato a risollevare le sorti di un club che ha chiuso l’ultima Premier addirittura nella parte destra della classifica, sta dimostrando di avere già le idee chiare. Metterà in campo un altro undici sperimentale, ma è pressoché certa la titolarità dell’ex Primavera dell’Inter Casadei.

Come vedere Chelsea-Newcastle in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Chelsea e Newcastle è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:15 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli Stati Uniti. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Chelsea in queste amichevoli sta trovando con costanza la via del gol, il Newcastle pure, ballando al tempo stesso un po’ troppo in difesa. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un match divertente, in cui le reti complessive dovrebbero essere almeno quattro.

Le probabili formazioni di Chelsea-Newcastle

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; Hall, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernandez, Casadei; Moreira, Chukwuemeka, Sterling; Jackson.

NEWCASTLE (4-3-3): Karius; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Wilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2