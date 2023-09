Fiorentina-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Atalanta è una partita valida per la quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Qual è la vera Atalanta? Quella che si è fatta sorprendere a Frosinone oppure quella che ha rifilato due sonore sconfitte a Sassuolo e Monza, senza subire neanche un gol?

È questa la domanda che si stanno ponendo a Bergamo, agli albori di una stagione in cui i nerazzurri di Gian Piero Gasperini saranno nuovamente impegnati su tre fronti: campionato, Europa League e Coppa Italia. L’obiettivo della Dea, intanto, è migliorare il piazzamento della scorso anno. E cioè andare ad insidiare le big per un posto tra le prime quattro e riassaporare così l’aria della Champions League. Chi studia “da Atalanta” è la Fiorentina, altra società ambiziosa che dopo annate anonime sta provando a seguire le orme degli orobici, prendendoli come modello. La Viola sulla carta potrebbe essere una diretta concorrente degli uomini di Gasperini per uno dei primi sette slot, come è avvenuto due stagioni fa, motivo per cui questa sfida ha il sapore di uno scontro diretto.

I gigliati, a differenza dell’Atalanta, hanno giocato due partite in più, dovendo affrontare lo spareggio di accesso alla fase a gironi di Conference League contro il Rapid Vienna.

Due partite, anche abbastanza sofferte, che probabilmente hanno influito sul rendimento in campionato dei viola. La Fiorentina, infatti, aveva esordito con una prestazione scintillante a Marassi contro il Genoa (1-4) per poi farsi raggiungere dal Lecce dopo essere passata in vantaggio 2-0. Un disastro, invece, la sfida di San Siro contro l’Inter: un 4-0 senz’appello in cui si è vista una squadra già svuotata dal doppio impegno ed alle prese con i soliti problemi difensivi. Come l’Atalanta, anche la Viola giovedì sarà impegnata nelle coppe.

Fiorentina-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’attacco della Fiorentina il ballottaggio lo vincerà Nzola: l’ex Spezia è in netto vantaggio su Beltran, reduce dalla trasferta in Argentina. Si accorcia però la coperta in difesa: nelle qualificazioni sudamericane si è fatto male Mina, che ne avrà per almeno due mesi. Tra i convocati, intanto, ritorna Barak, mentre per Ikoné i tempi sembrano allungarsi di nuovo.

Gasperini ha le idee più chiare: a supporto di Scamacca, in attacco ci saranno De Ketelaere – in gol con il Belgio – e Koopmeiners. Solo panchina invece per Lookman. A centrocampo toccherà ad Ederson affiancare de Roon. Dietro, infine, il recuperato Toloi insidia Djimsiti.

Come vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Atalanta, in programma domenica alle 18:00 alo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Le ultime sfide tra Fiorentina ed Atalanta sono stato sempre molto equilibrate e raramente è mancato lo spettacolo. Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini sono due allenatori dalle caratteristiche diverse ma accomunati dalla mentalità offensiva: la Viola cercherà di riscattare la brutta figura con l’Inter, ma dovrà fare attenzione ad un’Atalanta spavalda che sembra aver trovato in Scamacca (doppietta contro il Monza) l’uomo giusto per trasformare in gol la mole di gioco costruita. Entrambe andranno verosimilmente a segno, ma è probabile che la Dea eviti quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Fiorentina-Atalanta: chi vince? Fiorentina

Pareggio

Atalanta View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2