Formula Uno, Gp di Singapore: diretta tv, pronostico

Formula Uno, Gran Premio di Singapore: la Ferrari per il sogno con Sainz in pole e Leclerc terzo. Verstappen parte undicesimo

A Marina Bay la Ferrari accarezza il sogno. Sainz in pole, Leclerc terzo, ma soprattutto Verstappen undicesimo. Sì, in questo circuito il campione del Mondo in carica non ha mai vinto e la sua voglia di rivalsa non gli ha comunque permesso di entrare nemmeno nelle Q3. Nemmeno il compagno c’è riuscito: le Red Bull dopo cinque anni non sono andate alla terza fase delle qualifiche, e questa è già una notizia.

Sainz in pole quindi, e insieme a lui in prima fila c’è la Mercedes di Russell. Per pochissimi millesimi di secondo la Ferrari non è riuscita a mettere anche Leclerc davanti, peccato, ma tutte le sensazioni positive che sono arrivate già da venerdì, con due macchine in palla, sono state confermate ieri. Il weekend si prospetta dolce, o almeno si spera, visto che comunque siamo stati abituati a vederne di tutti i colori in questi anni. Ma non è che le può vincere tutte le Red Bull le gare (fino ad oggi è stato così) quindi anche per quella che è la legge dei grandi numeri qualcosa doveva succedere. Sembrerebbe sia arrivato il momento.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp di Singapore è in programma oggi, domenica 17 settembre alle 14:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro ma in differita anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso l’orario per vedere il Gran Premio è 18:00.

Condizioni meteo

Le condizioni meteo dicono che ci potrebbe essere un minimo di possibilità di pioggia durante la gara. Ma si sa, a Singapore tutto è davvero variabile sotto questo aspetto.

Il pronostico

Per una volta scriviamo una cosa diversa nel nostro pronostico: non è Verstappen il favorito. Davanti a tutti c’è Sainz, al momento, forte della pole. Russell di paura ne fa poca, oggettivamente, quindi occhio anche alla possibilità della doppietta Ferrari. Insomma, potrebbe essere davvero il weekend che tutti i tifosi della rossa aspettavano da molto tempo.