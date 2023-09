Marsiglia-Tolosa, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Marsiglia-Tolosa è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:05: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

È un avvio agrodolce quello del Marsiglia, quest’anno allenato dallo spagnolo Marcelino. Il nuovo tecnico era stato sommerso dalle critiche dopo aver fallito la qualificazione all’imminente fase a gironi della Champions League, perdendo in maniera rocambolesca il preliminare contro i greci del Panathinaikos.

Eliminazione che “costringe” il club provenzale a disputare l’Europa League: nella prossima settimana il Marsiglia esordirà in casa dell’Ajax, essendo stato sorteggiato in un girone complicatissimo – almeno sulla carta – in cui ci sono anche l’Aek Atene ed il Brighton di De Zerbi, che sta furoreggiando in Premier League. In Ligue 1, tuttavia, Veretout e compagni hanno risollevato la testa, riprendendosi dalla tremenda delusione agostana. Il Marsiglia è una delle quattro squadre che ancora non hanno conosciuto sconfitta, mettendo insieme due vittorie casalinghe (Reims e Brest) ed altrettanti pareggi (Metz e Nantes). Otto punti in quattro giornate non rappresentano forse un bottino esaltante per un club che punta sempre in alto ma consentono a Marcelino di togliersi un po’ di pressione di dosso, nonché di restare ai piani alti e tenere il passo del Psg, che al momento ha gli stessi punti ma con una gara in più, visto che ha perso nell’anticipo di questo turno con il Nizza.

Solo vittorie per il Marsiglia al Velodrome

In un Velodrome che finora nessuno è riuscito ad espugnare arriva il Tolosa, avversario da prendere con le pinze e che si prepara al debutto in Europa League.

Sì, anche i biancoviola si sono qualificati alla seconda competizione continentale per ordine di importanza nonostante abbiano chiuso lo scorso campionato nella parte destra della classifica. Potranno giocarla grazie alla vittoria della Coupe de France, conquistata ad aprile ai danni del Nantes detentore. Sulla panchina del Tolosa siede un altro spagnolo, Carles Martinez, che va a caccia della seconda vittoria stagionale: il Tolosa, infatti, non vince da un mese e nelle ultime tre giornate ha raccolto solo due punti tra Psg, Strasburgo e Clermont.

Come vedere Marsiglia-Tolosa in diretta tv e in streaming

La gara tra Marsiglia e Tolosa, in programma domenica alle 17:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Marsiglia finora ha sempre vinto davanti al proprio pubblico e dovrebbe riuscirci anche contro un Tolosa che, nonostante resti una squadra ben organizzata, in queste prime quattro giornate è riuscito a battere solo il Nantes. Previsto pure un elevato numero di gol.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Tolosa

MARSIGLIA (4-4-2): Pau Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba, Renan Lodi; Ndiaye, Veretout, Rongier, Correa; Vitinha, Aubameyang.

TOLOSA (4-2-3-1): Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo; Sierro, Schmidt; Aboukhal, Genreau, Magri; Dallinga.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1