Catanzaro-Parma, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Catanzaro-Parma è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Sicuramente il Catanzaro di Vivarini, neo promosso, è la squadra rivelazione di questo inizio di stagione in Serie B. I calabresi, forti di un entusiasmo che si trascina da un campionato clamoroso disputato lo scorso anno, hanno fatto dieci punti in quattro partite e sognano di andarsene in vetta alla classifica da soli.

Il Parma, invece, ha confermato il fatto di essere una squadra favorita per la vittoria finale. Il ruolino di marcia è lo stesso: tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro uscite della stagione, la differenza però tra le due squadre sta soprattutto nei gol subiti fil al momento. La truppa guidata da Fabio Pecchia ne ha preso solamente uno, quattro invece quelli incassati dai giallorossi di Calabria.

Diciamo che c’è una cosa certa in questo match: il fatto che entrambe dovrebbero riuscire a trovare la via della rete durante i novanta minuti. Poi il pronostico è da davvero da tripla, anche se per l’esperienza che ci sarà in campo il Parma sembra essere leggermente favorito. Non stiamo dicendo che gli ospiti possono sicuramente fare il colpaccio esterno, ma se questo succedesse nessuno si scandalizzerebbe. Di certo difficile vedere uscire vittorioso il Catanzaro.

Come vedere Catanzaro-Parma in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Parma è in programma domenica 17 settembre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Catanzaro-Parma

Un gol per squadra, come detto. Un gol per squadra che poi potrebbe bloccare le due formazioni sul pareggio. Il segno più probabile è l’X in questa partita. Un punto a testa che sicuramente farebbe felici entrambi i tecnici per motivi assai diversi.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

PARMA (4-1-4-1): Chichizola; Coulibaly, Del Prato, Circati, Ansaldi; Estevez; Partipilo, Bernabé, Hernani, Benedyczazk; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1