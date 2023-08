Nantes-Marsiglia, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Nantes-Marsiglia è una partita della quarta giornata della Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Vuole rimanere in testa alla classifica il Marsiglia. E starsene, almeno per qualche giorno, da solo davanti a tutti in attesa del Monaco. La squadra di Marcelino apre il quarto turno del campionato francese andando a giocare sul campo, difficile, del Nantes. Una sfida che nasconde molte insidie. E su questo non ci possono essere dubbi.

Dopo aver messo da parte la cocente eliminazione dai preliminari di Champions League per mano del Panathinaikos, i francesi hanno ripreso a vincere in campionato: per il momento sono sette i punti frutto di due vittorie e un pareggio. Un momento buono in Patria, a differenza di quello che è stato l’avvio di stagione della formazione padrona di casa, che dopo due sconfitte però, nelle prime due uscite ufficiali, ha impattato 3-3 contro il Monaco dando di certo alcuni segnali di ripresa. Ma forse è ancora troppo poco per impensierire la formazione marsigliese, che si presenterà con tutta l’intenzione, come detto, di prendersi vittoria e testa della classifica solitaria.

Un match che potrebbe regalare anche diverse emozioni, visti soprattutto i risultati che sono arrivati in questo avvio di stagione. Ormai è da un poco di tempo che il campionato francese – a differenza di quello che succedeva fino a diversi anni fa – ha alzato il livello. Con partite anche belle da vedere che danno gol e spettacolo. Ecco, Nantes-Marsiglia dovrebbe essere senza dubbio una di queste.

In campo nel secondo tempo, infine, si potrebbe vedere anche l’ultimo acquisto della formazione ospite, quel Correa che ha fatto il percorso inverso di Sanchez, tornato all’Inter proprio in questa sessione di mercato.

Come vedere Nantes-Marsiglia, in diretta tv e in streaming

Nantes-Marsiglia è in programma venerdì alle 21:00. Il match valido per la quarta giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Formazione ospite decisamente favorita. Come detto prima il Marsiglia ha motivazioni importanti e non ha nessuna intenzione di mollare la presa adesso, prima della sosta oltretutto. Ecco, una vittoria ospite ci sta in un match che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Nantes-Marsiglia

NANTES (4-3-3): Deschamps; Pierre-Gabriel, Pallois, Castelletto; Coco, Chirivella, Augusto, Merlin; Simon, Bamba; Mohamed.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi; Sarr, Rongir, Veretout, Harit; Aubameyang, Ndiaye.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2