Real Sociedad-Inter, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Inter è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

L’Inter arriva all’esordio in Champions League nel migliore del modi possibili. I nerazzurri hanno appena rifilato una delle batoste più pesanti ai cugini del Milan nel primo derby meneghino della stagione: un severissimo 5-1 che è già scolpito nella storia. La squadra di Simone Inzaghi è apparsa inarrestabile, così come lo era stata nelle tre partite precedenti.

Sì, perché i nerazzurri, prima della stracittadina, non avevano lasciato le briciole neppure a Monza (2-0), Cagliari (0-2) e Fiorentina (4-0). Dodici punti che consentono ai vicecampioni d’Europa di restare a punteggio pieno, gli unici in Serie A a riuscirci. I favoriti per lo scudetto, ad oggi, sono loro. Inutile girarci attorno. Inzaghi avrà pur perso pedine importanti come Onana, Skriniar e Lukaku, ma i sostituti si stanno rivelando all’altezza (Thuram, Frattesi) e la panchina è molto più lunga. Sarà tuttavia difficile replicare la cavalcata della scorsa primavera, quando l’Inter approfittando anche di un sorteggio non proibitivo (Porto, Benfica, Milan) arrivò a giocare la finale di Istanbul contro il City di Guardiola, che nella capitale turca la spuntò grazie ad un gol di Rodri. Nel girone Lautaro e compagni ritrovano il Benfica, con il quale verosimilmente si contenderanno il primo posto, ma dovranno fare attenzione a due buone squadre come Real Sociedad e Salisburgo.

Inzaghi riparte da San Sebastian

I primi avversari dell’Inter saranno i baschi di Imanol Alguacil, da anni una bella realtà del calcio spagnolo: nell’ultima edizione della Liga la Real Sociedad ha chiuso quarta.

A differenza dell’Inter, tuttavia, il rendimento delle prime giornate di campionato è stato un po’ deludente. Dopo tre pareggi consecutivi con Girona, Celta Vigo e Las Palmas, avversari tutt’altro che irresistibili, gli Txuri-urdin hanno ottenuto la prima vittoria in un rocambolesco 5-3 con il neopromosso Granada. Dalla trasferta di Madrid di domenica scorsa sono tornati invece con zero punti in tasca, incassando la prima sconfitta stagionale (2-1). Dal match con i Blancos di Ancelotti ad ogni modo si possono salvare tante cose, visto che nel primo tempo gli uomini di Imanol si erano portati in vantaggio al Bernabeu con un gol di Barrenetxea. Uno dei pericoli maggiori, per l’Inter, potrebbe essere l’attaccante giapponese Kubo, tra i più pimpanti contro il Real. Inzaghi schiererà la miglior formazione possibile, con Pavard in difesa e Frattesi a centrocampo. Solo panchina per Mkhitaryan.

Come vedere Real Sociedad-Inter in streaming gratis

Real Sociedad-Inter è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà alla Reale Arena di San Sebastian, in Spagna. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

Non una trasferta comoda per i nerazzurri, che troveranno un ambiente molto caldo. I baschi hanno caratteristiche differenti rispetto alle ultime due squadre affrontate in campionato dall’Inter (Milan e Fiorentina): potremmo assistere ad una gara più equilibrata, con la Real Sociedad che “aspetterà” la squadra di Inzaghi, concedendogli meno campo possibile. Lautaro e compagni dovrebbero in ogni caso trovare un varco in una difesa che finora è rimasta inviolata solo in un’occasione: i gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Inter

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen Muñoz; Brais Méndez, Zubimendi, Merino, Barrenetxea; Kubo, Oyarzabal.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

La Real Sociedad riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2