I pronostici di mercoledì 20 settembre: ancora Champions League

I pronostici di mercoledì 20 settembre: si chiude la prima giornata della fase a gironi di Champions League con le altre otto partite.

La prima giornata della fase a gironi di Champions League si chiude stasera con le altre otto partite in programma, tra cui le due che vedono impegnate le squadre italiane, Inter e Napoli. Entrambe saranno impegnate in delle trasferte non semplici contro Real Sociedad e Braga. A correre meno rischi dovrebbe essere l’Inter, finalista dello scorso anno, che ha iniziato la stagione alla grande e che sembra avere i giusti ricambi per andare avanti su tutti i fronti.

Per il resto ci sono cinque sfide in cui il fattore campo dovrebbe prevalere: Galatasaray-Copenaghen, Real Madrid-Union Berlino, Arsenal-PSV, Bayern Monaco-Manchester United e Benfica-Salisburgo. Nelle ultime tre elencate inoltre i gol dovrebbero arrivare puntuali.

Pronostici altre partite

Ci sono delle partite anche nella Championship inglese: Blackburn-Sunderland e Hull-Leeds promettono gol e spettacolo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Real Madrid segna tra due e quattro gol in Real Madrid-Union Berlino, Champions League, ore 18:45

Vincenti

• Galatasaray (in Galatasaray-Copenaghen, Champions League, ore 18:45)

• Arsenal (in Arsenal-PSV Eindhoven, Champions League, ore 21:00)

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Manchester United, Champions League, ore 21:00)

• Benfica (in Benfica-Salisburgo, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Blackburn-Sunderland, Championship, ore 20:45

• Hull-Leeds, Championship, ore 20:45

• Arsenal-PSV Eindhoven, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Braga-Napoli, Champions League, ore 21:00

• Bayern Monaco-Manchester United, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Inter vincente e almeno un gol per squadra (in Real Sociedad-Inter, Champions League, ore 21:00)