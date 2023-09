Benfica-Salisburgo, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Benfica-Salisburgo è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostici.

Il Benfica è stata una delle grandi rivelazioni dell’ultima Champions League, arrivando per la seconda volta consecutiva tra le prime otto d’Europa.

I lusitani avevano dato il meglio nella fase a gironi, chiudendo al primo posto in un gruppo in cui c’erano anche Psg e Juventus. La loro avventura continentale si concluse in primavera, nei quarti di finale, quando vennero battuti sia all’andata che al ritorno dall’Inter di Simone Inzaghi. Ironia della sorte, saranno proprio i nerazzurri i principali antagonisti per il primo posto nel gruppo D, che comprende anche due squadre interessanti come Real Sociedad e Salisburgo. Rispetto allo scorso anno il Benfica ha cambiato poco. C’è stata qualche cessione – le più importanti sono state quelle di Ramos e Grimaldo, ceduti rispettivamente a Psg e Bayer Leverkusen – ma in compenso sono arrivati l’ex Feyenoord Kokcu, Cabral dalla Fiorentina e soprattutto Angel Di Maria, tornato a vestire il biancorosso a distanza di tredici anni dall’ultima volta. In campionato il Benfica aveva debuttato con una sconfitta in casa del Boavista (3-2) ma nelle quattro partite successive sono arrivate quattro vittorie: gli uomini di Roger Schimdt attualmente di punti ne hanno dodici, uno in meno delle tre squadre che occupano la vetta: Porto, Boavista e Sporting CP.

Salisburgo outsider del gruppo D?

Nella prima giornata della fase a gironi il Benfica ospiterà al Da Luz il Salisburgo campione d’Austria, che quest’anno in patria va a caccia dell’undicesimo trionfo consecutivo.

Sulla panchina del club austriaco non c’è più Matthias Jaissle, che oggi allena l’Al-Ahli nella Saudi Pro League: al suo posto è arrivato Gerhard Struber, capace finora di non far rimpiangere il suo predecessore. Il Salisburgo è partito forte in campionato, inanellando sei vittorie di fila. La striscia vincente si è interrotta proprio nell’ultimo fine settimana, con il pareggio (2-2) in casa dello Sturm Graz, unica squadra che per il momento sta provando a tenere il passo di Dedic e compagni. Salisburgo dunque sempre competitivo nonostante perda pezzi praticamente ogni anno, cedendo a peso d’oro i suoi talenti: in estate hanno lasciato l’Austria la stellina slovena Sesko, finito alla società gemella del Lipsia, ed i vari Seiwald, Okafor e Adamu. Quest’anno gli occhi sono puntati su Konaté, già a quota 4 gol.

Il pronostico

Due squadre accomunate dalla vocazione offensiva ma anche dalla bravura nel sostituire i giocatori che vengono ceduti davanti a cifre irrinunciabili. Il Benfica ha perso qualche pezzo ma ha mantenuto lo stesso impianto di gioco, aggiungendo elementi di assoluta qualità come Di Maria. Lusitani favoriti, anche se il Salisburgo non farà da vittima sacrificale a Lisbona: probabile che riesca a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Benfica-Salisburgo

BENFICA (4-4-2): Trubin; Bah, Otamendi, António Silva, Aursnes; Di María, João Neves, Kökçü, João Mário; Rafa Silva, Cabral.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedić, Pavlović, Baidoo, Terzić; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjærgaard; Gloukh; Šimić, Konaté.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1