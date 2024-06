Colpo Kean in Serie A, affare a sorpresa in attacco

Colpo Kean in Serie A. L’attaccante azzurro potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di mercato. Ecco la doppia destinazione possibile nel massimo campionato

Moise Kean, anche in maniera abbastanza incredibile, ha chiuso la sua annata senza segnare nemmeno un gol. A gennaio, inoltre, è stato ad un passo dall’Atletico Madrid ma le visite mediche non sono state superate. Quindi è tornato alla Juventus, ma nella prossima sessione di mercato potrebbe lasciare il bianconero.

Il suo profilo, senza ombra di dubbio, stuzzica. E Cristiano Giuntoli, che gestisce le operazioni di mercato della Vecchia Signora, lo potrebbe anche inserire in un’operazione di mercato per portare a Torino qualche elemento richiesto da Thiago Motta. In effetti, secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri lo avrebbero messo sul piatto per portare Calafiori a Torino. Il difensore del Bologna è un obiettivo reale della Juventus che andrebbe a completare il pacchetto arretrato che ha già visto l’uscita di Alex Sandro. Ma per Kean c’è anche un’altra pista in piedi in Serie A.

Colpo Kean in Serie A, c’è anche la Fiorentina

A Firenze, in attesa di capire chi prenderà il posto di Italiano che lascerà dopo la delusione in Conference League, il parco attaccanti verrà completamente rinnovato, con Belotti destinato a tornare alla Roma e con Nzola che invece dovrebbe essere ceduto. E un profilo come quello di Kean, già accostato ai viola di Commisso nel corso di altre sessioni di mercato, potrebbe tornare in maniera anche abbastanza prepotente in corsa.

Una pista da seguire in poche parole quella che porta all’addio di Moise. Perché tutte le voci che ci sono indicano senza ombra di dubbio una sola cosa: il fatto che l’ex Psg sia destinato comunque, dopo una stagione deludente, a lasciare il bianconero per trovarsi una nuova sistemazione.