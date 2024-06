MLS, i pronostici sulle partite di domenica 2 giugno

MLS, vuole immediatamente voltare pagina l’Inter Miami di Messi dopo la sconfitta inaspettata con Atlanta: notizie e pronostici.

Si ritorna subito a giocare in MLS dopo un turno infrasettimanale in cui non sono mancate le sorprese. Quella più clamorosa è stata senza alcun dubbio la sconfitta interna, assolutamente inaspettata, della capolista Inter Miami: alla squadra del “Tata” Martino, imbattuta da dieci partite, non è bastato un gol di Leo Messi per evitare il primo k.o. in campionato dopo due mesi. L’Atlanta United ha avuto la meglio 3-1, interrompendo la lunga striscia positiva del club della Florida.

La sensazione è che si sia trattato solo di un incidente di percorso. Messi e compagni cercheranno di tornare subito a vincere, a partire dalla sfida con St. Louis, squadra reduce da 3 sconfitte consecutive, nelle quali ha incassato 7 gol complessivi. Solamente un punto nelle ultime due giornate invece per il Toronto FC di Insigne e Bernardeschi: i canadesi, nonostante il rientro dell’ex Juventus dopo la squalifica di un turno, non sono andati al di là di un pareggio nella trasferta di Philadelphia (0-0). I gol non dovrebbero mancare nel match con il DC United, poco brillante in fase di non possesso: i capitolini però in attacco hanno un pezzo da novanta, il belga Benteke, ex Liverpool e Crystal Palace.

Hanno immediatamente risollevato la testa i New York Red Bulls, dimenticando l’amara sconfitta patita nel derby con il City: il 3-1 contro Charlotte è una iniezione di fiducia in vista dello scontro con l’Orlando City di Luis Muriel, che nella Grande Mela potrebbe vedersi interrompere la serie positiva. Va invece a caccia della quinta vittoria di fila il Los Angeles FC: in attesa di abbracciare Olivier Giroud, pronto a trasferirsi negli States dopo gli Europei, i californiani dovrebbero avere la meglio anche contro Dallas.

Le previsioni sulle altre partite

Con una sola sconfitta nelle ultime 7 giornate, Nashville sembra aver fatto numerosi passi avanti rispetto ai primi mesi di campionato. Il club del Tennessee, tra l’altro, ha appena battuto con un nettissimo 2-0 Cincinnati, l’unica squadra che sta provando a tenere il passo dell’Inter Miami, e parte favorito contro New England.

Si può spendere un gettone anche sui Los Angeles Galaxy, imbattuti da sei turni e reduce dal doppio successo con Houston e Dallas. Ora si torna a giocare in trasferta, dove i californiani sono stati meno convincenti, ma dovrebbe comunque arrivare un risultato positivo. Tra le gare che promettono un elevato numero di gol, infine, segnaliamo quella tra Salt Lake – secondo miglior attacco del campionato – ed Austin, ma si preannuncia movimentato anche il match tra Vancouver e Colorado, in programma nella tarda notte italiana.

MLS, possibili vincenti

Inter Miami (in Inter Miami-St-Louis, ore 01:30)

New York Red Bulls (in NY Red Bulls-Orlando City, ore 01:30)

LA Galaxy o pareggio (in Chicago Fire-LA Galaxy, ore 02:30)

Nashville (in Nashville-New England, ore 02:30)

Los Angeles FC (in Los Angeles FC-Dallas, ore 04:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

DC United-Toronto FC, ore 01:30

Portland-Houston, ore 04:30

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

DC United-Toronto FC, ore 01:30

Salt Lake-Austin, ore 03:30

Vancouver-Colorado, ore 04:30