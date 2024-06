I pronostici di sabato 1 giugno: Champions League e non solo

I pronostici di sabato 1 giugno: riflettori puntati sulla finale di Champions League ma si giocano anche altri campionati.

Il conto alla rovescia sta per terminare: stasera si gioca la finale di Champions League, ultimo capitolo della stagione dei club prima di lasciare spazio alle nazionali e agli Europei in Germania. Di fronte ci saranno Real Madrid e Borussia Dortmund in una finale decisamente inaspettata. Non certo per la presenza del Real Madrid che può trionfare per la quindicesima volta in questa competizione, ma per la presenza del Borussia Dortmund, capace di eliminare il PSG nello scorso turno.

Inevitabile dare la squadra di Ancelotti come favorita, ma il Borussia Dortmund ha le carte in regola per rendere la finale meno a senso unico di quello che suggeriscono le quote dei bookmaker. Alla lunga però il maggiore tasso tecnico e l’esperienza a questi livelli del Real Madrid dovrebbe prevalere, con un maggior numero di gol segnati nel secondo tempo rispetto alla prima frazione di gioco.

Pronostici altre partite

Dopo la sorprendente sconfitta infrasettimanale, nella MLS dovrebbe tornare alla vittoria l’Inter Miami di Messi. Tra le altre partite della notte, promettono gol la sfida tra il DC United del bomber Benteke e il Toronto degli italiani Insigne e Bernardeschi e Salt Lake – secondo miglior attacco del campionato –Austin.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Real Madrid vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Borussia Dortmund-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Inter Miami (in Inter Miami-St-Louis, MLS, ore 01:30)

• Real Salt Lake (in Real Salt Lake-Austin, MLS, ore 03:30)

• Los Angeles FC (in Los Angeles FC-Dallas, MLS, ore 04:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AL Bataeh-Emirates Club, Emirati Arabi Uniti, ore 16:20

• Baniyas Club-Ajman Club, Emirati Arabi Uniti, ore 16:20

• DC United-Toronto FC, MLS, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Gremio-Bragantino , Brasileirao, ore 21:00

• Chicago Fire-LA Galaxy, MLS, ore 02:30

• Vancouver Whitecaps-Colorado Rapids, MLS, ore 04:30

Il “clamoroso”

Real Madrid vincente e almeno un gol per squadra (in Borussia Dortmund-Real Madrid, Champions League, ore 21:00)