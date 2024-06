Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici sabato 1 giugno

Roland Garros, le due amiche Badosa e Sabalenka sono pronte a sfidarsi per la terza volta negli ultimi due mesi. Notizie e pronostici.

Due amiche per la pelle, ma anche rivali in campo quando la sorte le mette una contro l’altra. Nel terzo turno del Roland Garros andrà in scena un nuovo, avvincente, duello tra Paula Badosa e Aryna Sabalenka, stavolta per un posto negli ottavi di finale.

Si tratta, per l’esattezza, del settimo testa a testa tra la spagnola e la bielorussa, il terzo negli ultimi due mesi. Sul cemento di Miami, lo scorso marzo si è imposta la Sabalenka in due set, mentre sulla terra rossa di Stoccarda, ad aprile, la Badosa fu costretta a ritirarsi sull’1-1. La tennista iberica ha dovuto combattere a lungo con infortuni e problemi fisici vari, ma nell’ultimo periodo sembra aver ritrovato quella continuità che le è sempre mancata da un po’ di tempo a questa parte. Nei primi due turni a Parigi, ad esempio, ha convinto: prima ha avuto la meglio sulla britannica Boulter, poi l’ha spuntata al terzo set contro l’ostica Putintseva, che si era aggiudicata il primo parziale. Tutto facile invece per la nativa di Minsk, devastante contro la russa Andreeva e la giapponese Uchijima. Inutile dire che le due si conoscono molto bene, visto che giocano pure in doppio, ma la Sabalenka attualmente è ingiocabile (quasi) per chiunque e dovrebbe prevalere in due set.

La giovanissima Mirra Andreeva, classe 2007, si è appena preso lo scalpo della veterano Azarenka e partirà coi favori del pronostico anche contro la statunitense Stearns, che a sorpresa ha eliminato la top 15 Kasatkina.

Pericolo Andreescu per Paolini

La numero 4 al mondo Elena Rybakina finora non ha corso troppi rischi. Sono bastati due set per regolare la belga Minnen e l’olandese Rus. La tennista naturalizzata kazaka perà dovrà necessariamente alzare il livello contro Elise Mertens, impeccabile a sua volta contro Carlè e Martic.

Compito sulla carta più agevole per l’ucraina Elina Svitolina, reduce da un successo sofferto con la Pliskova e da una vittoria netta contro la francese Parry: la rumena Ana Bogdan non è un ostacolo insormontabile, sebbene sia stata in grado di sovvertire i pronostici nella sfida con la Pavlyuchenkova. Difficile individuare un chiaro favorito nel match tra Varvara Gracheva, una lieta sorpresa di questi primi due turni, e la rumena Begu: in questo caso prevediamo una sfida da almeno 22 games. Ed arriviamo all’incontro che vede protagonista la nostra Jasmine Paolini, numero uno d’Italia. La giocatrice lucchese, che ha fatto passi da gigante nel 2024 (ha vinto persino un 1000) finora non ha avuto problemi, eliminando Saville e Baptiste in due set, ma affrontare una campionessa Slam, seppur incostante, non è mai una passeggiata: la sua avversaria nel terzo turno è la canadese Bianca Andreescu, apparsa in buone condizioni nelle due partite con Sorribes Tormo e Kalinskaya.

Possibili vincenti

Andreeva in Andreeva-Stearns

Rybakina in Mertens-Rybakina

Svitolina in Svitolina-Bogdan

Sabalenka in Badosa-Sabalenka

Roland Garros, i pronostici sui games

Andreeva-Stearns (over 20,5)

Gracheva-Begu (over 21,5)

Andreescu-Paolini (over 21,5)

Keys-Navarro (over 21,5)