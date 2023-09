Lille-Olimpia Lubiana è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Conference League e si gioca mercoledì alle 16:30: tv, pronostici.

Toccherà al Lille dell’ex romanista Paulo Fonseca inaugurare la fase a gironi dell’edizione 2023-24 della Conference League, scendendo in campo nell’anticipo con gli sloveni dell’Olimpia Lubiana. Per i Dogues si tratta del ritorno sulla scena europea dopo un anno in cui sono stati impegnati esclusivamente in campionato e nella coppa nazionale.

In Conference nessuna squadra si qualifica direttamente grazie al piazzamento nei rispettivi campionati. Motivo per cui anche il Lille ha dovuto affrontare uno spareggio per accedervi: non è stato semplice avere ragione dei croati del Rijeka, eliminati grazie al successo (2-1) dell’andata: gli uomini di Fonseca, infatti, hanno rischiato grosso nel ritorno, spuntandola solamente ai tempi supplementari con un gol del loro cannoniere David (1-1). È un Lille a due facce anche in campionato: in casa finora le ha vinte tutte, battendo sia Nantes che Montpellier, mentre in trasferta continua a zoppicare. Sabato scorso ha sfiorato il primo successo esterno sul campo del Rennes, ma dopo aver dominato per buona parte della gara ha dilapidato un doppio vantaggio, facendosi raggiungere dai rossoneri nel finale.

Cinque vittorie e 2 sconfitte in Prva Liga invece per l’Olimpia Lubiana, reduce da un’estate parecchio movimentata.

Gli sloveni si ritrovano in Conference dopo essere “retrocessi” due volte nel giro di poche settimane, prima dalla Champions League ed infine dall’Europa League. La loro avventura continentale è iniziata a luglio, con il primo preliminare di Champions: dopo aver superato Valmiera e Ludogorets, si sono arresi al più quotato Galatasaray. È andata male anche nello spareggio di Europa League, dove sono stati eliminati dagli azeri del Qarabag. In campionato per adesso sono solo secondi ma a soli due punti dalla capolista Celje. Per gli uomini allenati dal portoghese Joao Henriques la qualificazione non è impossibile: oltre al Lille, nel gruppo ci sono anche i faroensi del Klaksvik e lo Slovan Bratislava.

Come vedere Lille-Olimpia Lubiana in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lille e Olimpia Lubiana è in programma mercoledì alle 16:30 e si giocherà allo stadio “Pierre Mauroy” di Lille, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Lille-Olimpia Lubiana anche su DAZN. La piattaforma streaming da ormai due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Lille ha del potenziale ma resta purtroppo una squadra troppo ondivaga, che finisce per pagare a caro prezzo delle clamorose amnesie difensive. Davanti al proprio pubblico, ad ogni modo, i Dogues sono una sentenza: non perdono da 21 partite consecutive. L’Olimpia venderà cara la pelle ma alla fine gli uomini di Fonseca dovrebbero riuscire a spuntarla.

Le probabili formazioni di Lille-Olimpia Lubiana

LILLE (4-3-3): Chevalier; Ismaily, Alexsandro, Yoro, Diakité; Gomes, André, Cabella; Haraldsson, David, Zhegrova.

OLIMPIA LUBIANA (4-3-3): Vidovsek; Sualehe, Muhamedbegovic, Ratnik, Silva; Elsnik, Doffo, Posavec; Fadida, Schwaizer, Rui Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1