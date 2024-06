Premi record col nuovo Gratta e vinci online: è corsa al biglietto

Gratta e vinci online, il nuovo tagliando ha già fatto impazzire i giocatori che popolano il web: puoi vincere fino a 6 milioni di euro.

Non tutti lo sanno, ancora, ma c’è una new entry pazzesca nella famiglia dei Gratta e vinci. Ha visto la luce pochi giorni fa il nuovo tagliando Super Gold, la cui modalità di gioco, unita ai premi da sballo che ci sono sul piatto, ha già fatto impazzire i giocatori di tutta Italia. Sia quelli che amano il rito del “gratta-gratta” e preferiscono recarsi in ricevitoria, che quelli, più tecnologici, che amano fare tutto da mobile o da pc e tentare la fortuna da remoto.

Questo biglietto è disponibile, infatti, anche nella versione online, che, esattamente come quella classica, assicura agli aspiranti fortunelli un’esperienza di gioco davvero unica nel suo genere. Super Gold ha debuttato il 29 maggio scorso e subito è scattata la caccia al biglietto perché, per l’appunto, questa serie mette in palio dei premi unici: la vincita massima, pensate un po’, ammonta a 6 milioni di euro, motivo in più per correre in ricevitoria o sul sito ufficiale e fare un tentativo.

Il nuovo Gratta e vinci online ha un costo di 25 euro e presenta un’interfaccia grafica molto particolare e, soprattutto, intuitiva. Il premio massimo, come abbiamo detto, ammonta a 6 milioni di euro, ma non sono male neanche quelli intermedi: si parte da un minimo di 40 euro, ma in ballo ci sono anche vincite da 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 10000, 50000 e 100000 euro.

Fino a 6 milioni di euro con questo nuovo Gratta e vinci

La cosa che più vi farà piacere sapere è che, prima di spendere 25 euro per comprare uno di questi tagliandi, avrete la possibilità di concedervi una giocata a costo zero. Super Gold dà l’opportunità di fare una prova gratuita, senza ovviamente usare denaro reale e senza, a sua volta, dispensarne in caso di vincita virtuale.

Molto semplicemente, attivando la modalità demo si potrà prendere atto della meccanica di gioco e prendere confidenza con essa, non fosse altro per capire se il sistema, che si basa su simboli e moltiplicatori, sia di nostro gradimento o meno. Nel caso in cui lo sia, si potrà poi accedere al proprio conto di gioco, oppure crearne uno ex nove, e giocare online.

Lo si potrà fare sia da browser che da app, attraverso My Lotteries, disponibile sia per tablet che per smartphone. Le probabilità di vincere qualcosa con questo Gratta e vinci online sono di 1 giocata ogni 3,62.