Gratta e Vinci, tutti pazzi per il nuovo tagliando da 6 milioni di euro

Gratta e Vinci, tutti pazzi per il nuovo tagliando: il premio in palio è di 6milioni di euro. Ecco come si gioca. E arriva anche nella sua versione online.

Non è il primo Gratta e Vinci che tocca questa somma incredibile. E, a sensazione, se l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne ha messo in circolazione un altro, possiamo dire che non sarà nemmeno l’ultimo.

Dopo il Vinci in Grande, che ha regalato due vincite da 6milioni di euro l’anno scorso, entrambe in Piemonte, adesso è il turno del Super Gold, il nuovo Gratta e Vinci in circolazione sia nei tabacchini sia nella propria versione online. La determina ufficiale è già arrivata per poterlo acquistare anche online. Ma andiamo a vedere il costo e soprattutto come si gioca. E, non possono mancare ovviamente quelli che sono i premi intermedi.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo Super Gold

Sì, quando uno dice Gold nell’ultimo periodo pensa soprattutto alla canzone che ha spopolato a Sanremo. Ma in questo caso non parliamo di musica ma parliamo di soldi che come detto sono tantissimi quelli che vengono messi in palio dal tagliando in questione.

Allora, intanto partiamo dal costo che, come immaginabile, è identico al Vinci in Grande: quindi per sognare i 6milioni servono 25 euro. Sono previsti anche premi intermedi che vanno da 40, 50, 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 e 100.000 euro. E sì, avete letto bene: il premio “minore” è superiore al costo del tagliando. Ma per fare le cose per bene è giusto così. Non si può decisamente lasciare nulla al caso. Come in quasi tutti i Gratta e Vinci, infine, c’è anche il gioco Bonus. Eccolo spiegato dalla determina ufficiale: “Si devono scoprire i simboli celati dall’immagine di quattro ovali di colore oro e nero contraddistinti dalla scritta “BONUS”, e recanti all’interno, rispettivamente, le scritte “€100”, “€200”, “€300” e “€500”. Se sotto l’ovale recante la scritta “€100” è presente il simbolo BLOCCHETTO DI BANCONOTE si vince un premio di importo pari a euro 100,00; se sotto l’ovale recante la scritta “€200” è presente il simbolo BLOCCHETTO DI BANCONOTE si vince un premio di importo pari a euro 200,00; se sotto l’ovale recante la scritta “€300” è presente il simbolo BLOCCHETTO DI BANCONOTE si vince un premio di importo pari a euro 300,00; se sotto l’ovale recante la scritta “€500” è presente il simbolo BLOCCHETTO DI BANCONOTE si vince un premio di importo pari a euro 500,00.