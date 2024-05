Estrazione Superenalotto 30 maggio 2024: tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 30 maggio 2024, verifica le vincite: i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 85

Oltre 27 milioni di euro. Questo il montepremi odierno per le estrazioni del Lotto. Il concorso numero 85 ha calamitato l’attenzione di molti affezionati. Come ormai da anni, abbiamo seguito insieme l’estrazione sulle varie ruote. Adesso è importante capire non solo la ripartizione delle vincite, ma anche le quote annesse. Di seguito un puntuale ragguaglio su quanto accaduto:

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 8 , Quote € 21.533,69

Punti 4: Numero vincite 651 , Quote € 268,61

Punti 3: Numero vincite 25.613 , Quote € 20,59

Punti 2: Numero vincite 338.123 , Quote € 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 3 , Quote € 26.861,00

Punti 3SS: Numero vincite 97 , Quote € 2.059,00

Punti 2SS: Numero vincite 1.494 , Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 10.230 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 21.389 , Quote € 5,00

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 50 55 16 10 40 14

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.