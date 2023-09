Tennis, quante dive a Guadalajara: mozzafiato in bianco e nero

Tennis, il torneo di Guadalajara ha avuto inizio e le dive del tennis stanno già facendo sognare i fan. Lei, anche in bianco e nero, è una visione per i tifosi.

Quest’anno la giocatrice è entrata nel top 50 delle migliori tenniste del ranking mondiale, riscuotendo un notevole successo tra gli appassionati. Ma oltre a distinguersi per il suo talento ed i suoi trionfi, come diverse colleghe ha fatto breccia nel cuore di tantissimi tifosi rimasti stregati dal suo charme. E ora che il torneo di Guadalajara ha avuto inizio, per lei e le altre dive è arrivato il momento di sbizzarrirsi.

Dopo Camila Giorgi – che ha lasciato tutti a bocca aperta sfoggiando una minigonna da perdere la testa prima che il torneo WTA cominciasse – anche la protagonista del nostro articolo è riuscita a sorprendere tutti con una foto in bianco e nero su Instagram che è stata particolarmente apprezzata dai fan. Stiamo parlando di Anastasia Potapova, tennista russa che, nel mese di giugno, si è spinta fino al 21esimo posto del ranking mondiale.

Nel corso della sua promettente carriera, la giocatrice classe 2001 si è aggiudicata la vittoria di un titolo WTA nel singolare. Mentre, nel doppio, ha ricevuto due riconoscimenti. Anastasia si è fatta strada nella disciplina guadagnando una grande popolarità e portando a casa diverse soddisfazioni. Adesso, per lei, è giunta l’ora di lanciarsi in una nuova avventura nel WTA di Guadalajara.

Tennis, Anastasia Potapova meravigliosa nello scatto in bianco e nero: una vera visione

La meravigliosa Anastasia può contare sul supporto di migliaia e migliaia di ammiratori, i quali sono sempre pronti per dimostrare alla tennista il loro affetto. In particolare sui social, dove la Potapova interagisce quotidianamente con i suoi oltre 150 mila follower. Sebbene sia sempre alle prese con allenamenti e competizioni, girando per il mondo, non perde occasione per tenere aggiornati i fan.

L’atleta non manca mai di raccontarsi mostrandosi anche nella sua quotidianità. Se c’è un dettaglio che ai seguaci non è mai sfuggito, è certamente la sua bellezza. Su Instagram condivide spesso scatti in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. Capelli biondi, viso angelico, occhi profondi e fisico da urlo: Anastasia è dotata di un fascino davvero irresistibile e sono in molti ad aver perso la testa per lei.

Prima di scendere in campo e dare il meglio di sé a Guadalajara, la Potapova ha fatto una sorpresa decisamente gradita ai follower con un post che è stato sommerso dai loro like e commenti. Ad aver scatenato tanto entusiasmo è lo scatto in bianco e nero in cui indossa un top a maniche lunghe abbinato ad un paio di jeans.

Un look casual che le calza a pennello. Anastasia guarda nell’obiettivo con sguardo profondo, con i capelli biondi che le incorniciano il bellissimo viso. I suoi occhi di ghiaccio hanno stregato tutti e per i fan è stato impossibile non soffermarsi sul suo charme. Tra chi si domanda se sia solamente una tennista o anche una modella e chi si limita a complimentarsi, la giocatrice ha fatto per l’ennesima volta colpo su tutti.