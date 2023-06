Camila Giorgi e Anastasia Potapova: la sfida glamour che toglie il fiato

Camila Giorgi e Anastasia Potapova, le due tenniste si affronteranno a Eastbourne in un match all’ultimo cuore infranto.

Chissà che accoglienza le riserverà il popolo di Eastbourne. Se i tifosi locali avranno già dimenticato quanto accaduto a Birmingham – ma è difficile, data la risonanza mondiale del “caso” – o se, invece, saranno pronti a rinfacciarle la poca sportività del gesto rivolto a Venus Williams.

Certo a questo Wta non ci arriverà con i migliori presupposti, Camila Giorgi. Questo lunedì non avrebbe davvero potuto essere più nero di così, considerato che la tennista marchigiana ha perso la bellezza di 19 posti e che dovrà fare di tutto, di conseguenza, per far sì che l’ultima tappa prima di Wimbledon possa fruttarle qualche punto prezioso in ottica classifica. Un crollo che comunque, conoscendola, non la impensierirà più di tanto. La campionessa di Macerata vive il momento senza farsi troppe paturnie. Chissà come vivrà, allora, l’esordio contro un’avversaria russa che, come lei, è in cerca di un bottino che possa permetterle di avvicinarsi sempre più alla top ten.

Sarà Anastasia Potapova, attualmente 22esima migliore giocatrice al mondo, la prima rivale da battere nel Wta 500 di Eastbourne. Chi la conosce avrà pensato, esattamente come noi, che non avremmo davvero potuto aspettarci una sfida più glamour di questa, all’esordio dell’ultimo torneo prima del terzo Slam dell’anno. Perché hanno tanto in comune, a ben vedere, la nativa di Saratov e l’ex numero 1 d’Italia.

Cos’hanno in comune Camila Giorgi e Anastasia Potapova

La bella Anastasia è fidanzata con il tennista Alexander Shevchenko ed è un tipo decisamente sui generis. Come la Giorgi, ma in maniera leggermente diversa. Basti pensare che la Patapova, quando si reca a guardare le partite della sua dolce metà, porta con sé in tribuna anche il suo cane, attirando inevitabilmente su di sé l’occhio delle telecamere.

Una ragazza spassosissima e genuina che condivide con Camila una grandissima passione per la moda e per tutto quello che riguarda il fashion system. Non è spregiudicata come la Giorgi, ma ciò non toglie che le sue foto siano ugualmente mozzafiato. Anche Anastasia ha un seguito notevole sui social network e non perde occasione per postare contenuti che ci ricordino quanto femminili possano essere le atlete.

E lei lo è, lo è di certo. Lo è all’ennesima potenza, come dimostra chiaramente il suo profilo Instagram. Un concentrato di grazia e di bellezza, di curve e di sorrisi, che non ci stupisce affatto sia così tanto seguito.