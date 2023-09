Inter-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Milan è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non varrà una finale di Champions come lo scorso maggio ma la stracittadina di Milano non perde un grammo di fascino. Mai. Non lo farebbe neppure se si trattasse un’amichevole.

Ma questo è tutt’altro che un derby in tono minore, anzi. Inter e Milan sono le due squadre che hanno fatto meglio nelle prime tre giornate di campionato. Sono a punteggio pieno, hanno impressionato entrambe e, se il buongiorno si vede dal mattino, potremmo assistere ad una strepitosa lotta per il tricolore – sia per i nerazzurri che per i rossoneri sarebbe quello della seconda stella – insieme alla Juve ed ai campioni d’Italia del Napoli. Senza fare voli pindarici, l’attesissimo derby meneghino, che capita a distanza di qualche giorno dagli impegni di Champions League – l’Inter farà visita alla Real Sociedad, il Milan ospita il Newcastle dell’ex Tonali – equivale ad una classica prova del nove. L’Inter finora è stata stratosferica: nelle prime due giornate ha battuto 2-0 sia Monza che Cagliari e prima della sosta ha strapazzato 4-0 la Fiorentina. La squadra di Simone Inzaghi, apparsa molto solida e cinica, è l’unica a non aver subito neppure un gol. Gli uomini di Stefano Pioli non sono stati da meno: il Milan si è imposto su Bologna (0-2) e Torino (4-1) per poi superare in maniera brillante l’esame Roma, battuta 2-1 all’Olimpico nonostante l’espulsione di Tomori.

Inter-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi sembra avere le idee chiarissime e la sua formazione non si discosterà più di tanto da quella che ha annichilito la Fiorentina. In difesa è tornato a disposizione Acerbi, ma il centrale, tra i due braccetti Darmian e Bastoni, continuerà ad essere de Vrij. Confermato a destra Dumfries, pronto ad alternarsi con Cuadrado, mentre si accomoderà in panchina Frattesi, mattatore nel match tra Italia e Ucraina con una doppietta.

Pioli in settimana ha trattenuto il fiato per via del problema alla caviglia occorso a Giroud, costretto ad uscire dal campo anzitempo nella sfida tra Francia e Irlanda. I centravanti transalpino però ha recuperato e guiderà l’attacco con Leao e Pulisic. In mezzo alla difesa, al posto dello squalificato Tomori, giocherà Kjaer. Tra gli assenti c’è pure Kalulu.

Come vedere Inter-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Milan, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

I bookmaker vedono l’Inter leggermente favorita ma secondo noi il pronostico resta, in ogni caso, apertissimo. E non solo perché si tratta di un derby. I nerazzurri sono apparsi inscalfibili, ma i rossoneri vogliono riscattare le sconfitte nelle ultime quattro stracittadine (comprese quelle di Champions), in cui hanno perso con un punteggio complessivo di 7-0. Milan che non vince da un anno esatto, quando la spuntò 3-2 grazie ai guizzi di Leao e Giroud: nonostante l’incognita della pausa per le nazionali, ci sono i presupposti per poter assistere ad un’altra gara spettacolare, nella quale andranno a segno entrambe. Non è da escludere neppure che l’arbitro sventolerà un numero elevato di cartellini gialli.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2