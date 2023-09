I pronostici di sabato 16 settembre: prima dell’inizio della fase a gironi delle coppe europee in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1.

La Serie A torna in campo dopo la sosta per le nazionali e lo fa in grande stile con due big match: Juventus-Lazio alle 15:00 e soprattutto alle 18:00 il derby della Madonnina tra Inter e Milan, rivincita delle semifinali di Champions League della passata stagione, nonché confronto tra le uniche due squadre ancora a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di Serie A.

La squalifica di Tomori e l’indisponibilità di Kalulu unite alle non perfette condizioni fisiche di Giroud danno un vantaggio all’Inter che dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una sfida da gol.

Pronostici altre partite

Gol che dovrebbero arrivare puntuali, guardando agli altri campionati, in Colonia-Hoffenheim di Bundesliga, Manchester United-Brighton e Tottenham-Sheffield United di Premier League, Rennes-Lille di Ligue 1 e Feyenoord-Heerenveen di Eredivisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Inter-Milan, Serie A, ore 18:00

Vincenti

• Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Cadice, Liga, ore 14:00)

• Feyenoord (in Feyenoord-Heerenveen, Eredivisie, ore 16:30)

• Newcastle United (in Newcastle United-Brentford, Premier League, ore 18:30)

• Barcellona (in Barcellona-Real Betis, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Colonia-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30

• Tottenham-Sheffield United, Premier League, ore 16:00

• Pescara-Arezzo, Serie C, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Manchester United-Brighton, Premier League, ore 16:00

• Aston Villa-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00

• Inter-Milan, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

Atletico Madrid vincente senza subire gol (in Valencia-Atletico Madrid, Liga, ore 16:15)