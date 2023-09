Genoa-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Napoli è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Partiamo da un presupposto: l’eredità di Luciano Spalletti a Napoli è pesantissima. E lo diventa ancora di più quando bisogna fare i conti con una sconfitta.

Gli azzurri prima della sosta per le nazionali hanno incassato il loro primo k.o., perdendo lo scontro diretto con la Lazio dell’ex Maurizio Sarri che, com’era già avvenuto lo scorso anno, è riuscita a portare via i tre punti (1-2) dal “Maradona” grazie ad una prestazione superlativa, sia in fase di possesso che in quella di non possesso e che ha messo a nudo le fragilità dei partenopei. Inevitabile, dunque, che piovessero le prime critiche su Rudi Garcia, nuovo tecnico dei campioni d’Italia messo continuamente a confronto con il suo illustre e vincente predecessore, grande artefice dello scudetto. Contro i biancocelesti il Napoli ha giocato bene solo un tempo, per poi andare incontro ad un calo sia mentale che fisico nella ripresa, in cui ha rischiato addirittura l’imbarcata (alla Lazio sono stati annullati due gol per fuorigioco). Se si è trattato solo di un incidente di percorso lo si capirà nella trasferta di Marassi con il Genoa, anch’esso reduce da una sconfitta, la seconda stagionale.

Dopo l’esordio traumatico con la Fiorentina (1-4), i rossoblù di Alberto Gilardino si erano subito rialzati andando addirittura a vincere in casa della Lazio (0-1) con il primo gol dell’oriundo Retegui in Serie A ma la battuta d’arresto con il Torino è stata un preoccupante passo indietro, soprattutto dal punto di vista offensivo.

Contro i granata si è visto un Genoa farraginoso, che ha finito per subire il gol decisivo in pieno recupero. Le attenuanti però non mancano al tecnico, considerando che alcuni dei principali rinforzi – uno su tutti quello di Malinovskyi – sono arrivati soltanto a fine mercato.

Genoa-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Sempre in dubbio, nel Genoa, l’ex milanista Messias, che potrebbe essere convocato per la sfida con il Napoli. A centrocampo esclusione per Thorsby: con Badelj e Strootman dovrebbe giocare Frendrup. In difesa c’è Vasquez nonostante il messicano sia reduce da un lungo viaggio dopo aver risposto alla convocazione della sua nazionale. Sulla trequarti Gudmundsson e Malinovskyi supporteranno Retegui.

Dall’altro lato, Garcia terrà sicuramente in panchina l’acciaccato Politano: il suo posto nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia verrà preso da uno tra Lindstrom e Raspadori, con quest’ultimo in leggero vantaggio. Dietro Juan Jesus ancora favorito su Natan.

Come vedere Genoa-Napoli in diretta tv e in streaming

Genoa-Napoli è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Genoa e Napoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Napoli fa ritorno a Marassi, lo stadio dove – ad esclusione, ovviamente, del “Maradona” – ha ottenuto il maggior numero di vittorie da quando è tornato in massima serie (2007). La sconfitta con la Lazio, tuttavia, potrebbe aver lasciato qualche strascico e poi il Genoa, nonostante latiti dal punto di vista del gioco, è stato già in grado di mettere in difficoltà una big, la Lazio. Insomma, non sarà una serata semplice per gli azzurri, che ad ogni modo dovrebbero riuscire a voltare pagina prendendosi i tre punti in una gara in cui le reti complessive saranno almeno due.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2