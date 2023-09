Rennes-Lille, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Rennes-Lille è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Rennes e Lille sono due tra le squadre più ambiziose della Ligue 1, che quest’anno hanno il dovere di farsi perdonare una stagione, quella scorsa, tutt’altro che esaltante.

I rossoneri di Genesio si erano prefissati come obiettivo principale il ritorno in Champions League ma dopo un torneo pieno di alti e bassi si sono dovuti accontentare della competizione minore, l’Europa League, avendo chiuso “solo” al quarto posto. Ha fatto ancora peggio il Lille di Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, che soltanto in extremis ed al termine di un duello serrato con il Monaco ha conquistato un pass per la poco appetitosa Conference League. Per entrambe, dunque, questa deve e può essere la stagione del riscatto, in un campionato in cui, per adesso, le gerarchie non sembrano essere ben definite. Il Rennes ha potuto fare un mercato ambizioso anche grazie alla cessione di Jeremy Doku al Manchester City – il belga è volato in Premier League per circa 60 milioni – ma in compenso ha sistemato diversi reparti e soprattutto ha acquistato uno dei giocatori più interessanti della Ligue 1 come Enzo Le Fée, prelevato dal Lorient.

Un Lille troppo altalenante

I risultati, tuttavia, per il momento non sono entusiasmanti: dopo la roboante vittoria nella prima partita contro il Metz, il Rennes ha fatto registrare tre pareggi consecutivi.

Troppo discontinuo anche il rendimento del Lille, ma c’è da dire che gli uomini di Fonseca rispetto al Rennes hanno dovuto affrontare lo spareggio di accesso alla fase a gironi della Conference League con i croati del Rijeka, che ha contributo a togliere parecchie energie. I Dogues in campionato hanno pareggiato a Nizza e battuto Nantes e Montpellier davanti al loro pubblico ma in mezzo c’è la bruttissima sconfitta rimediata a Lorient (4-1). Fonseca in questo scontro diretto deve fare a meno di Ounas, Djalo e Bentaleb ma mancherà anche lo squalificato Alexsandro. Nel Rennes non ci sarà invece Kalimuendo.

Come vedere Rennes-Lille in diretta tv e in streaming

La gara tra Rennes e Lille, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il talento non manca né da una parte né dall’altra, ma per svariati motivi nessuna delle due ha ancora ingranato. Il Roazhon Park è sempre un campo ostico ma non per il Lille, che è riuscito ad espugnarlo per ben due volte negli ultimi due anni: ci aspettiamo un match combattuto, con entrambe le squadre a segno. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Rennes-Lille

RENNES (4-2-3-1): Mandanda; Assignon, Omari, Theate, Truffert; Santamaria, Matic; Bourigeaud, Blas, Doué; Gouiri.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Diakité, Yoro, Umtiti, Ismaily; Gomes, André; Yacizi, Cabella, Cavaleiro; David.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1