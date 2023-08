Rennes-Le Havre, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Rennes-Le Havre è una partita della terza giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 13:00: tv, probabili formazioni, pronostici

L’avvio del Rennes in questa stagione è stato sicuramente buono: quattro punti in due partite con sei gol fatti e due subiti. Insomma, bene, per una squadra che cercherà senza dubbio una qualificazione europea. Troppo presto però per dirlo, ma ci sono buone possibilità che vincendo anche contro il Le Havre, l’autostima aumenti e tutto potrebbe diventare molto più semplice. Vedremo.

Sicuramente nell’anticipo della domenica, quello che si gioca all’ora di pranzo, sono i padroni di casa quelli favoriti soprattutto perché giocano contro una squadra che, in due giornate di campionato, ha raccolto solamente un punto, in trasferta, al debutto, sul campo del Montpellier. Poi è arrivata la sconfitta interna contro il Brest che ha messo in evidenza quelli che sono dei problemi strutturali di una squadra che vuole una salvezza che in ogni caso sarà difficile.

Quindi, che dire? Il Rennes è favorito soprattutto perché in casa ha vinto in casa, contro il Metz, distruggendo 5-1 i malcapitati ospiti. Quindi tra le mura amiche si può tranquillamente affermare che è un osso duro, difficile per tutti. Figuriamoci per un Le Havre che ha iniziato male e che potrebbe chiudere peggio il mese di agosto. Con un solo punto in graduatoria. Sì, la sensazione è proprio questa.

Come vedere Rennes-Le Havre, in diretta tv e in streaming

Rennes-Le Havre è in programma domenica alle 13:00. Il match valido per la terza giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, il Rennes dovrebbe riuscire a prendersi tre punti e rimanere così insieme alle altre in testa alla classifica del campionato francese. Una gara scritta, con la certezza di una vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Rennes-Le Havre

RENNES (4-3-3): Mandanda; Assignon, Omari, Theate, Belocian; Bourigeraud, Santamaria, Le Fee; Doku, Kalimuendo, Gouiri.

LE HAVRE (5-3-2): Desmas; Casimir, Salmier, Sangante, Llori, Operi; Ndiyae, Toure, Kuzyaev; Soumare, Alouoi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0