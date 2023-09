Tennis, una foto che lascia il segno: il dettaglio stuzzica la fantasia dei fan

Tennis, la foto condivisa su Instagram ha proprio lasciato il segno, scatenando la fantasia dei fan. Il dettaglio non è di certo sfuggito ai loro occhi.

Nella giornata di mercoledì la meravigliosa tennista ha spento 36 candeline e, per l’occasione, non sono di certo mancati i festeggiamenti. Sul suo seguitissimo profilo Instagram – che vanta oltre 100 mila follower – ha reso i fan partecipi del suo party di compleanno, con un carosello di foto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il dettaglio non è sfuggito ai seguaci.

La meravigliosa Tsvetana Pironkova non è certamente nuova alle attenzioni degli appassionati di tennis. Classe 1987, nata in Bulgaria, la giocatrice si è fatta notare per i suoi risultati in campo a partire dal suo esordio nel circuito WTA nel 2005. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata la vittoria di un titolo e, nel 2010, ha preso parte al prestigioso torneo di Wimbledon spingendosi in semifinale.

Nello stesso anno la tennista si è affermata al 31esimo posto della classifica mondiale, il suo best ranking in assoluto. In tempi più recenti, si è allontanata dalle competizioni per dedicarsi alla sua vita privata e alla famiglia. Nel 2017 è diventata madre e, a distanza di tre anni, è tornata in campo in occasione degli US Open del 2020. Nonostante il periodo di fermo, la Pironkova non ha mai smesso di poter contare sul supporto dei suoi tanti fan.

Tennis, tanti auguri a Tsvetana Pironkova: le foto dei festeggiamenti scaldano il web

Su Instagram, Tsvetana Pironkova vanta un notevole seguito. Gli ammiratori dell’atleta sono sempre pronti per riempirla di complimenti, sommergendo i suoi post con like e commenti. La tennista riesce sempre a scatenare il loro entusiasmo e, dando un’occhiata alle immagini che condivide sul suo profilo, non è difficile capire da dove derivi tanto infervoramento.

La giocatrice è semplicemente meravigliosa: non solo ha un bellissimo viso, incorniciato da lunghi capelli scuri, ma anche un fisico davvero da sogno. Tsvetana è sempre molto attiva online e non perde occasione per portare i follower con sé, sia nei match e nelle competizioni che nella sua vita di tutti i giorni.

Sul social, si definisce una tennista ed una mamma ma, soprattutto, una “persona creativa” che si diverte ad interagire con i fan. Come affermato all’inizio dell’articolo, negli scorsi giorni la meravigliosa atleta ha compiuto 36 anni. Sul suo profilo Instagram, ha postato alcuni scatti che la mostrano durante i festeggiamenti.

La Pironkova, per il suo party di compleanno, ha deciso di sfoggiare tutta la sua bellezza e la sua classe optando per un elegantissimo abito rosa, caratterizzato da un fiocco sulla spalla, che le sta divinamente. Gli occhi dei follower non hanno potuto fare a meno di soffermarsi sulla generosa scollatura del vestito, rimanendo a bocca spalancata davanti a tanta meraviglia.