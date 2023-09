Che colpo Giorgia Rossi: l’abito sottoveste e quella scollatura audace

Che colpo Giorgia Rossi: la conduttrice ha conquistato tutti con il suo look mozzafiato. L’abito sottoveste e la scollatura audace hanno fatto centro.

La giornalista e conduttrice di Dazn ha fatto una vera e propria strage di cuori sul red carpet, in occasione di un evento importante. Giorgia Rossi ha lasciato tutti a bocca aperta, sfoggiando una classe ed una sensualità a cui è davvero impossibile poter resistere. Con quell’abito sottoveste e quella scollatura audace si è superata conquistando i fan, che sui social stravedono per lei.

Il suo è un volto amatissimo tra gli appassionati di calcio, i quali la seguono con dedizione non solo nelle sue trasmissioni, ma anche sui social. Qui la meravigliosa Giorgia Rossi si è affermata come una diva a tutti gli effetti, facendo breccia nel cuore di tantissimi utenti. La conduttrice specializzata in ambito sportivo, su Instagram, condivide sempre scatti che la mostrano al lavoro.

Tuttavia, non mancano le immagini in cui è possibile vederla in tutto il suo splendore. La bellezza fuori dal comune della giornalista non è mai passata inosservata e sono in molti ad aver perso totalmente la testa per lei. Di recente, Giorgia ha partecipato ad una serata davvero speciale: stiamo parlando del Premio Gentleman, dedicato ai giocatori che più si sono contraddistinsi per il loro “fair play” in campo.

Che colpo Giorgia Rossi: il look total red fa impazzire i follower

La Rossi, che da due anni ormai è uno dei volti più amati di Dazn (dove si occupa dei pre e post-partita di Serie A e UEFA), non poteva di certo mancare all’evento. E così si è presentata sul red carpet con indosso un look finito con il lasciare tutti stregati. Giorgia ha optato per un elegante e sensuale abito rosso, attillato e lungo fin sotto il ginocchio, che le calza davvero alla perfezione.

Il vestito mette in risalto la silhouette della conduttrice, evidenziando il suo fisico da urlo e le sue bellissime curve. Ai fan non è di certo sfuggita la generosa scollatura che caratterizza l’abito: su Instagram, la meravigliosa giornalista ha condiviso un carosello di foto scattate durante la serata e, in pochissimo tempo, il post è stato sommerso dai commenti e dai like dei seguaci.

“Che splendore, sei tu la perla della serata. Inarrivabile per le altre” ha affermato un utente. Mentre un altro si è limitato a definire “Troppo” il fascino irresistibile della conduttrice. I complimenti, sotto alle foto, sono a migliaia e possiamo dire che, anche questa volta, la splendida Giorgia ha fatto colpo su tutti. Il look total red è stato pienamente promosso.