Tennis, scollatura fuori controllo: c’è da perdere la testa

Tennis, l’abito è divino ma fa evidentemente fatica a contenere la sua bella scollatura: una foto mozzafiato.

Una diva. Non c’è altro modo di definirla. Il suo profilo Instagram si è trasformato in un autentico concentrato di mondanità: tra red carpet e cene in ristoranti esclusivi, vacanze da sogno e gite in barca a vela, lei sì che la spassa come nessun altro, nella cornice degli splendidi paesaggi d’Oltralpe.

Fashion e superglamour lo era anche prima, ma da qualche tempo a questa parte sembra esserlo anche di più. Sarà che le voci circolate sul suo conto sono vere e che, quindi, adesso ha un motivo in più per raccontare la sua quotidianità sui social? Probabile. Ma è anche vero che gioca a tennis molto più di rado rispetto al passato e che, di conseguenza, adesso ha più tempo libero. Tempo che le piace investire nella bella vita, questo è poco ma sicuro, visti i contenuti che condivide con i suoi follower.

Vi starete chiedendo, a questo punto, di chi stiamo parlando. Il suo nome è Lola Marandel, è una tennista francese ma è anche, così si dice, la presunta fiamma del fenomeno del momento, ossia Carlos Alcaraz. I diretti interessati non hanno mai confermato le indiscrezioni circolate, ma gli indizi che hanno disseminato qua e là sembrerebbero confermare in toto questa teoria e renderla piuttosto credibile.

Tennis, visione inaspettata: il vestito fa fatica…

In una trasmissione spagnola è stato spifferato che avrebbero iniziato a frequentarsi a giugno. Ma anche che si sarebbero visti per la prima volta in gran segreto subito dopo Wimbledon, quando lui, stranamente, si era precipitato in Francia per la Hopman Cup anziché concedersi un po’ di riposo.

Se così fosse, se è vero che il tennista iberico, numero 2 del ranking Atp, si è recato lì solo per Lola, non gli si potrebbe certo dare torto. La bellezza della Marandel è abbagliante, accecante. Assolutamente indiscutibile. E il carosello di foto apparso ieri come per magia sul suo profilo Instagram non fa altro che confermarlo, nel caso qualcuno abbia ancora qualche dubbio in merito.

Nello shooting in questione indossa un abito nero dalla scollatura molto audace e, in uno degli scatti in particolare, si nota benissimo come il vestito faccia fatica a contenerla. Immortalata di lato si vede qualcosa di troppo, per intenderci. Non che ai fan sia dispiaciuto, anzi. Chi mai potrebbe rammaricarsi, d’altra parte, di essersi imbattuto in uno scatto tanto sexy?