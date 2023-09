Formazioni ufficiali Milan-Newcastle: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Newcastle, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Champions League tra i rossoneri e i Magpies.

90 minuti per dimostrare che la rovinosa sconfitta patita contro l‘Inter è da ascrivere ad un mero incidente di percorso. 90 minuti per lanciare un segnale importante in un girone nel quale non sono possibili passi falsi. Una gara in cui cuore e tecnica si uniranno in un connubio che supererà ogni orizzonte.

Dalla sfida all’ex Tonali alla voglia di riscatto di una compagine che vuole gettarsi alle spalle il complesso di inferiorità palesato con i cugini. Questi e tanti altri sono i temi che fanno da sfondo al fischio d’inizio di Milan-Newcastle. A tal proposito, diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

MILAN (4-3-3) Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali, Murphy, Gordon, Isak.

Milan-Newcastle, il pronostico marcatori

Quando il gioco si fa duro, Olivier Giroud si fa quasi sempre trovare presente. In ombra nel derby, poco rifornito dai compagni, l’attaccante francese cerca l’immediato riscatto in Champions League. La sensazione è che il bomber rossonero, che tra l’altro è anche rigorista della compagine di Pioli, possa andare a segno almeno una volta. In alternativa si potrebbe puntare su Rafa Leao: il portoghese è sembrato il calciatore più in palla dei suoi, l’ultimo ad arrendersi contro l’Inter.

Le sue sgasate rappresenteranno sicuramente una chiave tattica della gara. Trippier ha dimostrato di patire molto calciatori dalla classe e dalla tecnica del fenomeno portoghese, che accentrandosi dovrebbe riuscire a ritagliarsi spazi importanti per colpire una difesa che in questo primo scorcio di stagione non sempre è stata solida. Sul fronte opposto occhio ad Isak: il ritorno in campo di Tomori permetterà al Milan di accettare con più leggerezza gli uno contro uno a palla scoperta, ma la fisicità dell’ex Real Sociedad potrebbe comunque mettere in grave apprensione la scatola difensiva della compagine di Pioli.

Probabili ammoniti e tiratori di Milan-Newcastle

Come anticipato, la sfida Leao-Trippier rappresenterà un autentico banco di prova per entrambe le formazioni. Qualora il Milan dovesse riuscire a sfondare sulla corsia sinistra anche grazie al lavoro determinante di Theo, il Newcastle andrà in balia dell’avversario. L’ammonizione di Trippier è un’opzione da prendere in considerazione così come un possibile cartellino giallo a Pobega, che potrebbe faticare a tenere costante il suo standard di prestazione. Diversi gli spunti per i tiratori: da Bruno Guimaraes a Tonali (entrambi in possesso di buone doti balistiche), passando per Theo Hernandez e Loftus-Cheek. Gli spunti per una gara frizzante ci sono tutti.