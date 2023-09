Braga-Napoli, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Braga-Napoli è una partita della prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Houston, abbiamo un problema. Probabilmente è più d’uno, se consideriamo che anche a Genova, sabato scorso, il Napoli è apparso irriconoscibile e che per poco non incassava un’altra sconfitta, la seconda consecutiva, dopo quella con la Lazio.

Nei minuti finali prima Raspadori e poi Politano hanno mezzo (parzialmente) le cose a posto riacciuffando i rossoblù (2-2). Ma è la prestazione a non convincere, e soprattutto alcune scelte – una su tutte, la sostituzione di Kvaratskhelia-Zerbin – da parte dell’allenatore Rudi Garcia, finito improvvisamente nell’occhio del ciclone. Al tecnico francese, chiamato a raccogliere la pesantissima eredita di Luciano Spalletti, è accusato di aver completamente snaturato il gioco del suo predecessore, generando confusione anche tra gli stessi giocatori. Insomma, l’entusiasmo per la vittoria dello scudetto nella città partenopea sembra già evaporato. Il Napoli è attardato in classifica (7 punti in quattro partite), quasi la metà rispetto all’Inter capolista. Garcia proverà a riscattarsi in Champions League, con gli azzurri chiamati subito a fare punti dopo essere capitato in un girone non proprio agevole con Real Madrid, Braga e Union Berlino. Partendo dalla prima fascia, poteva andare meglio.

Braga da prendere con le pinze

L’avventura dei partenopei partirà dal Portogallo contro quella che lo scorso anno è stata la terza forza della Liga Portugal, il massimo campionato lusitano.

Il Braga di Artur Jorge arriva dai preliminari. Biancorossi già in campo nei primi giorni di agosto contro i serbi del Backa Topola, strapazzati sia all’andata che al ritorno. Più complicato lo spareggio decisivo, in cui Horta e compagni hanno dovuto piegare i greci del Panathinaikos, battuti di misura (2-1 e 0-1) sia all’Estadio Municipal sia ad Atene. In campionato il Braga ha conquistato 7 punti nelle prime 5 giornate. Una delle due sconfitte è arrivata sabato scorso contro il Farense (3-1), figlia con ogni probabilità del troppo turnover del tecnico, già con la testa alla gara con il Napoli. Per gli azzurri un avversario abbordabile ma da non sottovalutare. Lo scorso febbraio, in Conference League, toccò alla Fiorentina sfidare il Braga, con i viola che a sorpresa ipotecarono il passaggio del turno grazie al successo roboante dell’andata, terminata addirittura 0-4. Entrambe le squadre scenderanno in campo con la formazione tipo. I portoghesi davanti schierano Abel Ruiz, attaccante dell’Under 21 spagnola, mentre nella difesa del Napoli Garcia potrebbe lanciare il nuovo acquisto Natan al posto di Juan Jesus, tra i più in difficoltà a Genova.

Come vedere Braga-Napoli in diretta tv in chiaro e streaming

Braga-Napoli è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio Municipal di Braga, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in diretta streaming Braga-Napoli è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Una possibile buccia di banana per un Napoli che viene da due brutte prestazioni e che dà l’impressione di essere il lontano parente di quello dello scorso anno. Ci aspettiamo un minimo di reazione in Portogallo ma puntare sugli azzurri potrebbe essere rischioso: ci sono buone possibilità che la squadra di Garcia non riesca a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Braga-Napoli

BRAGA (4-3-3): Matheus; Marín, José Fonte, Niakaté, Gómez; Al Musrati, Vitor Carvalho, Bruma; Djaló, Ricardo Horta, Ruiz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1