Siviglia-Lens, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Nonostante una stagione anonima, in cui ad un certo punto sembrava addirittura che stesse lottando per mantenere la categoria, il Siviglia è riuscito ad aggiudicarsi un pass per partecipare alla Champions League. Come? Vincendo l’Europa League per la settima volta nella sua storia, grazie al successo nella finale di Budapest contro la Roma dopo i rigori.

Gli andalusi lo scorso maggio hanno confermato di avere un feeling speciale con la seconda manifestazione internazionale per ordine d’importanza: il trionfo nella capitale magiara gli ha permesso di “colorare” un’annata che altrimenti sarebbe rimasta grigia. Merito soprattutto di Jose Luis Mendilibar, terzo tecnico transitato sulla panchina biancorossa dopo gli esoneri di Lopetegui e Sampaoli. Nella stagione appena iniziata, tuttavia, non si è vista quasi traccia del Siviglia ammirato in primavera: come un anno fa Jesus Navas e compagni sono partiti male, perdendo le prime tre gare (Valencia, Alaves e Girona) e pure la Supercoppa Europea – stavolta i rigori sono stati fatali – contro il Manchester City. Una possibile svolta potrebbe essere rappresentata dalla vittoria, la prima stagionale, di domenica scorsa con il Las Palmas (1-0), decisa da un gol del nuovo acquisto Lukebakio.

Il Lens è irriconoscibile

Mendilibar si augura che questo successo possa fare da sprone in vista del primo impegno di Champions contro il Lens, gara da vincere per iniziare con il piede giusto in coppa.

I francesi ad oggi sembrano la squadra meno competitiva del raggruppamento, in cui ci sono anche l’Arsenal, la grande favorita per il primo posto, ed il temibile Psv Eindhoven. Lo dicono pure gli ultimi risultati: le prime uscite del Lens sono state un autentico disastro, in cinque partite i giallorossi di Franck Haise hanno conquistato a malapena un punto (quattro sconfitte e un pareggio). Il Lens è difatti momentaneamente ultimo in classifica insieme al Clermont, costretto a fare i conti con la difesa più battuta del torneo. Un’altra squadra rispetto a quella che pochi mesi fa ha insidiato il primato del Psg: determinanti forse le cessioni di Fofana e Openda, i cui sostituti non appaiono all’altezza.

Il pronostico

Il Siviglia non scoppia di salute ma la vittoria con il Las Palmas potrebbe aver sbloccato gli andalusi. Il fattore campo, ad ogni modo, dovrebbe essere rispettato: il Lens, oltre a dover fare i conti con tante assenze, sta facendo una fatica tremenda, soprattutto a livello realizzativo. Si può stare con gli uomini di Mendilibar, in un match che, alla luce del momento che vivono le due squadre, verosimilmente non riserverà troppe emozioni.

Le probabili formazioni di Siviglia-Lens

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrović; Jesus Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Pedrosa; Soumaré, Fernando, Rakitić; Lamela, En-Nesyri, Ocampos.

LENS (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado; Thomasson, Fulgini; Wahi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0