Gratta e vinci, mai affidarsi al caso: il dettaglio che fa la differenza

Gratta e vinci, i giocatori più esperti non si affidano mai al caso: c’è qualcosa che devi assolutamente sapere.

I giocatori più esperti sanno bene come scegliere i Gratta e vinci sui quali puntare. Conoscono alla perfezione ogni singola serie e le relative probabilità di vincita, ragion per cui la loro scelta non è mai casuale. Segue, bensì, una logica ben strutturata: è ragionata, per dirla in poche parole.

E forse era perfettamente consapevole del potenziale insito in quel tagliando, il fortunatissimo Gastone che nei giorni scorsi, a Fordogianus, ha visto cambiare la sua vita da così a così. A raccontare la storia di questa vincita stratosferica in provincia di Oristano, in un comune che conta sì e no 800 abitanti, è Agimeg. Prima di scoprire cosa sia successo e quanto effettivamente abbia vinto la persona in questione, che potrebbe essere un residente del posto come un turista, cerchiamo di capire innanzitutto quale, tra i tanti Gratta e vinci in commercio, gli abbia permesso di sbarcare il lunario.

Il biglietto che gli ha portato tanta fortuna è uno della serie Speed Cash: ha un costo di appena 5 euro, ma la vincita massima alla quale si può ambire acquistando uno di questo grattini è assolutamente stratosferica. Si può portare a casa, infatti, un montepremi di mezzo milione di euro. Il costo basso e la vincita altissima sono già di per sé, quindi, fattori che ingolosiscono, e non poco, gli aspiranti milionari.

Gratta e vinci, saggio e ricco

Se a questo aggiungiamo, poi, il fatto che Speed Cash sia uno dei Gratta e vinci con la probabilità di vincita maggiore, dettaglio di fondamentale importanza, ecco spiegato come mai questa serie abbia riscosso sin dall’inizio un grande successo. Un biglietto su 7,55 garantisce un premio superiore al costo della singola giocata, che non è affatto male come premessa.

Le modalità di gioco sono tali che chi compra uno di questi tagliandi vince il premio abbinato al numero vincente, oppure la somma dei vari premi scovati sotto la patina argentata. E se nelle aree 2X e 5X si nascondono altri numeri vincenti, il moltiplicatore fa lievitare in un attimo la cifra complessiva. Il fulmine corrisponde a 50 euro, le monete a 100 e le banconote a 200.

L’uomo che ha sbancato a Fordogianus avrà beccato una combo fenomenale, visto e considerato che ha vinto, udite udite, la bellezza di 500mila euro. Il premio massimo, sì. Una delle vincite più alte che siano state registrate nella regione Sardegna nell’ultimo anno, come se non bastasse.