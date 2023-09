Sampdoria-Cittadella, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-Cittadella è valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Quattro punti in quattro partite per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che in casa ancora non ha mai vinto. I liguri avevano iniziato bene la propria stagione, andando a vincere sul campo della Ternana per poi perdere al Ferraris contro Pisa e Venezia. Prima della sosta è arrivato uno scatto d’orgoglio con il pareggio di Cremona. Ma serve senza dubbio un cambio di rotta.

Che deve arrivare nel posticipo di lunedì contro un Cittadella che, a sensazione, lotterà fino alla fine per raggiungere la salvezza. La truppa di Gorini ha cambiato diversi elementi nel corso dell’estate, non ha iniziato male, ma nemmeno ha incantato. Ovvio che in questo momento sembra la Sampdoria la squadra favorita, anche perché i Pirlo Boys, prima o poi, in casa si devono sbloccare.

E sembra questa la volta buona, anzi senza dubbio sarà la volta buona per una squadra che ha le carte in regola almeno per riuscire a centrare i playoff anche perché, per la promozione diretta, dopo la vittoria di oggi sul campo del Catanzaro il Parma ha mandato un altro segnale, uno di quelli importanti, che non possono di certo passare inosservati.

Come vedere Sampdoria-Cittadella in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Cittadella è in programma lunedì18 settembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-Cittadella

Dovrebbe riuscire la Sampdoria a conquistare la prima vittoria interna della propria stagione. Un match che gli uomini di Pirlo porteranno a casa. La sfida si preannuncia anche ricca di gol, almeno uno per squadra e di conseguenza almeno tre complessivi. Con i tre punti che dovrebbero come detto andare alla formazione di casa.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Depaoli, Ricci, Verre; Pedrola, La Gumina, Borini.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Carissoni; Amatucci, Branca, Carriero; Tessiore; Pittarello, Pandolfi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1