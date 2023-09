Tennis, topless degno di OnlyFans: contatore dei like subito in tilt

Tennis, lo scatto tra le lenzuola è solo un assaggio dei contenuti supersexy che posta sempre su OnlyFans.

Se qualcuno le avesse chiesto, qualche anno fa, come immaginava il suo futuro, avrebbe parlato di una cosa soltanto: del suo amato tennis. Servire, rispondere, giocare di dritto e di rovescio era la sua passione più grande. Ma, come spesso accade, il destino le ha portato via quel sogno.

Sofya Zhuk è stata costretta a reinventarsi, a riscriverlo daccapo, quel futuro che aveva già idealizzato sin nei minimi dettagli. Due brutti infortuni le hanno impedito di continuare ad esprimere il suo talento in campo e l’hanno costretta, quindi, ad intraprendere una strada alternativa. Fortuna, almeno quello, che anche in questa nuova dimensione se la cava egregiamente. Dopo essersi arresa al volere della cattiva sorte, che l’ha messa nelle condizioni di dire addio per sempre al tennis, ha trovato nei social network il palcoscenico ideale in cui ricominciare da zero.

E oggi, col senno di poi, possiamo dire che è stata abilissima a trovare il suo posto nel mondo. Fortuna che per qualcosa che le è stato tolto aveva “in tasca” qualcos’altro su cui fare leva, qualcosa che le ha permesso di compensare il dolore derivante da quella scelta tanto sofferta. Perché la splendida Sofya, oltre ad essere un’atleta di talento, è anche una bellissima donna. Il da farsi, quindi, è praticamente venuto da sé.

Tennis, sfocata ma spettacolare: questa foto vi conquisterà

Ha iniziato piano piano, quasi in punta di piedi, la Zhuk. Prima ci sono stati gli scatti, quasi timidi e pudici, su Instagram, che già avevano dato ai follower un assaggio, seppur infinitesimale, del suo fascino illimitato.

Poi, dopo le pressanti richieste dei suoi sostenitori, ha deciso di fare il grande passo. Ha aperto un profilo su OnlyFans, riscuotendo in pochissimo tempo un successo che è andato al di là delle sue aspettative. Un successo che era tuttavia prevedibile, essendo Sofya una donna dalla bellezza disarmante e dalle curve esplosive.

Il meglio lo riserva per la nota piattaforma che raccoglie contenuti per adulti e li rende fruibili a pagamento, eppure, di tanto in tanto, si svela un po’ di più anche su Instagram. Come ha fatto nelle scorse ore, tanto per intenderci, quando, di punto in bianco, ha pubblicato una foto in topless tra le lenzuola. Si copre il seno con il braccio e la foto è sgranata perché in movimento, ma lo spettacolo è comunque chiarissimo. E il contatore dei like, manco a dirlo, è impazzito.