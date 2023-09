Formazioni ufficiali Roma-Empoli: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Empoli, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico. Le ultime dritte.

Tutto pronto per la sfida dell’Olimpico tra Roma ed Empoli. Gara da peso specifico non indifferente per i giallorossi che, dopo aver conquistato un solo punto nelle prime tre giornate di campionato, sono alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Come ampiamente anticipato, per l’occasione Mourinho si affida al tandem offensivo composto da Dybala e Lukaku. Prima gara dal primo minuto, dunque, per ‘Big Rom’: il numero 90 giallorosso, dopo lo scampolo di partita con il Milan, avrà in mano le redini dell’attacco della Roma. Zanetti ha risolto il nodo Baldanzi: il gioiellino classe 2003 agirà da esterno offensivo nel 4-3-3 e completerà l’attacco formato da Caputo e Cambiaghi. Ecco i ventidue in campo:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Renato Sanches, Spinazzola, Dybala, Lukaku

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Destro Cambiaghi. All. Zanetti.

Roma-Empoli, il pronostico marcatori

Con il forfait dell’ultim’ora di Aouar, la Roma perde sicuramente qualcosa in termini di palleggio. Ragion per cui è verosimile pensare che la compagine giallorossa possa fare ancora più affidamento alla forza fisica di Romelu Lukaku, che comunque contro il Milan ha lanciato segnali incoraggianti. Pur non al top della forma, puntare su un gol dell’attaccante belga potrebbe rappresentare la scelta più ponderata. Lukaku a segno assieme a Dybala? Difficile, per adesso. Per i più temerari, invece, occhio all’opzione Cancellieri: il gioiello dell’Empoli vuole mettersi in mostra all’Olimpico e in una difesa apparsa non proprio irreprensibile, la facilità nell’uno contro uno e nel trovare linee di passaggio invitanti potrebbero fare la differenza.

Probabili ammoniti e tiratori di Roma-Empoli

Golose le candidature di Renato Sanches e Spinazzola tiratori; da non scartare la candidatura di Fazzini ma occhio soprattutto ai calci da fermo. Quello è che è stato a lungo il marchio di fabbrica della Roma di José Mourinho potrebbe ritornare a ricoprire un ruolo importante. Che uno tra Llorente e Mancini riesca a centrare lo specchio della porta almeno una volta non è utopistico. Rischiano il giallo Paredes e Luperto.