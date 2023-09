Formazioni ufficiali Fiorentina-Atalanta: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali della sfida del Gewiss Stadium. Pronostico marcatori, ammoniti e tiratori.

Tutto pronto per il fischio d’inizio della gara del Franchi tra Fiorentina ed Atalanta. Gara sulla carta spumeggiante che potrebbe regalare spunti interessanti visto che si affrontano due squadre che fanno della proposta di gioco le rispettive chiavi di volta per pervenire al massimo risultato. Ecco le scelte di Italiano e Gasperini:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

Fiorentina-Atalanta, il pronostico marcatori

Difficile che le due squadre possano decidere di speculare in una gara importante per entrambe. Non snaturando il loro credo tattico, si potrebbero aprire scenari interessanti. I rispettivi reparti difensivi hanno mostrato qualche lacuna di troppo in alcune letture. Ragion per cui nel caso in cui non dovrebbero mancare gol e spettacolo. Sotto questo punto di vista, sono due i nomi da attenzionare: Nico Gonzalez e Lookman, che potrebbero entrambi centrare il bottino grosso.

Fiorentina-Atalanta, probabili ammoniti e tiratori

Lo sbocco sulle corsie laterali sarà una delle variabili tattiche della gara. Zapaccosta e Parisi non dovrebbero riscontrare troppe difficoltà a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria. Piacciono anche le candidature di Koopmeiners e Mandragora. Sul fronte ammoniti, invece, occhio a Dodo e Toloi: quando puntati nell’uno contro uno, soprattutto in velocità hanno dimostrato di poter pagare dazio alla lunga.