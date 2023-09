Emma Raducanu vuota il sacco: la passione è esplosa all’improvviso

Emma Raducanu, oltre al tennis c’è di più: l’inaspettata confessione della campionessa britannica dell’Us Open 2021.

Non ha ancora programmato il suo rientro in campo. Che potrebbe slittare al prossimo anno, a questo punto, considerato che dopo tre interventi chirurgici non è assolutamente il caso di correre e di bruciare le tappe. Meglio essere certi, piuttosto, che il fisico sia pronto, prima di ricominciare a giocare.

Emma Raducanu, però, ce la sta mettendo tutta, per tornare il prima possibile. Si sta allenando sodo e in questi giorni lo sta facendo in Cina, che è un po’ la sua seconda casa. Lì, a Shenyang, è nata la sua mamma, ragion per cui la tennista britannica vi fa ritorno ogni volta che può. Non faceva visita ai suoi parenti cinesi da 4 anni, impegnata com’era con i mille appuntamenti del tour Wta. Ecco perché ha approfittato della sua pausa, dovuta a cause di forza maggiore, per trattenersi un po’ più a lungo in quel Paese alla quale si sente molto legata. Lo trova “confortante”, la bella Emma, che ora più che mai aveva bisogno di un posto che la facesse sentire così: al sicuro, sotto protezione.

Un luogo del quale ama ogni singolo dettaglio, come ha avuto l’occasione di raccontare a Porsche Newsroom, che l’ha intervistata in qualità di ambassador della prestigiosa casa automobilistica. E proprio durante quest’intervista, la Raducanu si è sbottonata un po’, raccontando alcuni dettagli inediti a proposito della sua quotidianità e del suo modo di essere.

Emma Raducanu, oltre al tennis c’è di più

A loro ha raccontato, tra le altre cose, di quella passione esplosa all’improvviso. E no, non ci riferiamo a quella che nutre per Carlo Agostinelli, calciatore e rampollo della società londinese. Quanto piuttosto a quella, ancor più inaspettata, che ha scoperto di provare nei confronti della musica.

“Durante il mio tempo libero – ha rivelato la stella dello Us Open 2021 – mi piace esercitarmi un po’ al pianoforte… Ho appena iniziato a imparare e ho ancora molta strada da fare, ma ora che l’ho capito meglio adoro davvero le melodie”. Tra le passioni alternative al tennis, che resta comunque il suo grande amore, ce n’è poi un’altra. “Inoltre – ha raccontato ancora Emma – ho imparato a giocare a Mahjong e ora mi diverto a giocare con chiunque riesca a trovare. E adoro guidare”

Non si può dire che si stia annoiando, insomma, in questa lunga pausa forzata dal tennis e dal tour. Anche perché, in questi mesi, ha potuto coltivare la storia d’amore con il nuovo fidanzato. I due piccioncini non sono ancora usciti allo scoperto e forse, in fin dei conti, fanno bene ad evitare di dare troppi dettagli della loro relazione in pasto a stampa e paparazzi.