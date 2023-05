Gratta e Vinci da 5 e 10 euro: maggiori possibilità con questi tagliandi

Gratta e Vinci da 5 e 10 euro: il conto è fatto. Ecco quali sono quelli che regalano maggiori possibilità di vincita se amate giocare a questo gioco

Partiamo da un fatto, che è evidente, e che è sotto gli occhi di tutti. Vincere a un Gratta e Vinci non è mai semplice, non è scontato, e sono più le volte che si perde che si vince. Insomma, uno lo fa per sognare, com’è giusto che sia, per quel gusto di grattare e sperare possa esserci come premio la somma che potrebbe cambiare la vita.

Questa somma, per esempio, la potrebbe dare il Vinci in Grande, il nuovo tagliando che circola da un poco di settimane, che regala la possibilità, come vincita massima, la bellezza di portarsi a casa 6 milioni di euro. Ovvio che ci sono dei contro, così come più volte vi abbiamo spiegato: e il fatto che questo fortunato biglietto che ha già regalato diverse cifre importanti – l’ultima 50mila euro in Calabria – costa 25 euro. Ed è quello che ovviamente costa di più tra tutti quelli che al momento sono in commercio. Insomma, non è il massimo, e quella cifra in alcune circostanze sarebbe meglio dedicarla ad altre situazioni. Ci sono, in ogni caso, anche tagliandi che hanno un costo diverso, sicuramente più abbordabile, che danno anche la possibilità di vincere belle somme di denaro. Dai 500mila euro per quelli che costano 5 euro, al milione di euro per quelli che hanno un valore commerciale di 10 euro. E sappiamo bene che non tutti i Gratta e Vinci sono uguali: ci sono quelli che, stando al sito dell’Agenzia delle Dogane, hanno una probabilità di vincita maggiore. E andiamo a scoprire quali.

Gratta e Vinci da 5 e 10 euro: quali comprare

Quindi, andiamo a vedere quelli che regalano una vincita superiore al costo del tagliando stesso focalizzandoci su quelli da 5 euro. No, non è il Miliardario, uno dei più conosciuti, a dare questa possibilità: ma c’è il Nuovo Battaglia Navale, che regala almeno 10 euro ogni 6,44 tagliandi.

E quello da 10? Eccovi pronta la risposta. E nemmeno in questo caso c’è uno di quelli più conosciuti. Parliamo infatti del Turbo Cash, che regala almeno una vincita superiore al costo stesso del tagliando ogni 6,17 biglietti. Insomma, sapete adesso quale comprare per cercare di sognare un poco di più.