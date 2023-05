GP Montecarlo, Leclerc prende quota: la Ferrari ha un’arma in più

Gp Montecarlo, il prossimo appuntamento della stagione, dopo aver saltato Imola, è quello nel Principato, a casa Leclerc. La Ferrari ha un’arma in più

Quello di Montecarlo, nel Principato, nella casa di Leclerc, sarà il sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Doveva essere il settimo, ma l’annullamento dopo l’alluvione del GP di Imola ha fatto sì che tutti si spostasse. Difficile che quella gara venga recuperata, quasi impossibile, ma la parole fine ufficiale ancora non è stata detta.

Il Circus comunque cerca di ripartire da uno degli appuntamenti più affascinanti della stagione, sul circuito cittadino più conosciuto al Mondo, che inoltre è quello che catalizza gli occhi di tutti nel corso della stagione. Tra yacht e balconi proprio sulla pista, la sensazione di essere dentro la gara è qualcosa che si vive davvero, come non succede da nessun’altra parte. Insomma, ci siamo, e le date sono già fissate. Si parte venerdì con le libere, poi sabato come di consueto ci sono le qualifiche, prima della gara in programma domenica 28 maggio con inizio alle 15. Andiamo a scoprire adesso quelle che sono le quote per questo Gran Premio. Ve lo anticipiamo: è Verstappen il solito favorito anche se Leclerc, in quella che per lui è una gara speciale (ma maledetta), potrebbe avere un’arma in più.

Gp Montecarlo, le quote e le speranze di Leclerc

Come detto prima è il campione del Mondo in carica, nonché leader della classifica del Mondiale, il favorito numero uno di questo Gran Premio. Secondo Betn1 Verstappen potrebbe conquistare l’ennesima vittoria della stagione, la sua quota vale 2,20 volte la posta.

Alle sue spalle ci sono Leclerc e Perez, entrambi dati a 4, mentre poi c’è Alonso, che dentro la sua Aston Martin ha iniziato alla grandissima questa stagione. Ma qual è l’arma del ferrarista? Ovviamente la pole position, sì, senza dubbio. Durante le qualifiche il pilota della rossa di Maranello si esalta, e riesce a dare il meglio di sé: sappiamo benissimo in questo circuito come sia quasi impossibile tentare il sorpasso, e come di solito la gara si decide il sabato, con quello che fa il miglior tempo salvo ovviamente poi colpi di scena la domenica. Insomma, chi mette il muso davanti il giorno prima, probabilmente trionfa. Ecco, questa è una delle poche possibilità che la Ferrari ha di vincere questo Gran Premio. Ci speriamo tutti.