Scommesse, poker di combo bet: con 1 euro ne vince 10mila

Scommesse, con un poker di scommesse combo porta a casa la bellezza di 10mila euro. Una vincita clamorosa, dettata dal talento e dalla fortuna

Lo ripetiamo, e lo ribadiamo: quando una scommessa di questo genere deve essere centrate, ci sono poche cose che tengono. Tutti gli astri lunari si allineano e quindi non c’è niente da fare, si deve andare in cassa.

E anche in questo caso è decisamente così, anche se, c’è da dire anche questo, un poco di bravura per l’intuizione giusta ci vuole sempre. E un utente di scommesseitalia.it, così come riportato dal sito Agimeg.it, ce l’ha avuta, eccome se ce l’ha avuta. Visto che con quattro partite del campionato olandese, e scommettendo un solo euro sulla schedina, ha portato a casa la bellezza di 10mila euro. Poco meno, a dire la verità, visto che la vincita è stata di 9.964 euro. Insomma, un colpo grosso, uno di quelli che come spesso abbiamo detto capita una sola volta nella vita. Ma volete scoprire come ha fatto? Sì, adesso ve lo diciamo visto che di solito una schedina del genere esce solamente con dei risultati esatti. Ma così non è, si tratta di combo. E che combo.

Scommesse, la combo è micidiale

Il campionato è quello olandese, quindi capite bene quanto serve la fortuna? In quel campionato di solito i gol sono tanti, e così è stato anche questa volta, ma ha segnato solamente una squadra. Avete capito di che combo si tratta? No? No gol+over 2,5. Sì, questa è stata la scelta del fortunato scommettitore che quindi ha portato a casa come detto quasi 10mila euro. Che vincita clamorosa.

Gli incontri in questione erano quelli tra Nec e Az, Excelsior e Fortuna, Waalwijk e Twente e per concludere Go Ahead Eagles e Volendam. La quota minima era di 8,80 volte la posta, la più alta invece di 11,25 volte la posta. Sommatele insieme, le altre stavano ovviamente nel mezzo, ed ecco che la quota altissima è venuta fuori. Un euro investito su quatto partite che hanno regalato una cifra astronomica. Quindi, ricapitoliamo: serve molta fortuna per vincere, soprattutto in casi come questo, ma serve anche un certo intuito che, in questo caso, è venuto tutto fuori. C’è speranza per tutti, così ci sentiamo di chiudere questo articolo.