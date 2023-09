Portogallo-Lussemburgo, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Portogallo-Lussemburgo è un match valido per la sesta giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostici.

Dopo la quinta vittoria in altrettante partite, l’ennesima tenendo anche la porta inviolata, la qualificazione appare sempre più una formalità per il Portogallo. I lusitani, come da pronostico, non stanno lasciando neppure le briciole agli avversari, facendo valere le loro nettissima superiorità dal punto di vista tecnico.

La Germania, a questo punto, è davvero vicina per Cristiano Ronaldo ed i suoi compagni e la sensazione è che il pass per Euro 2024 possa arrivare anche con qualche giornata d’anticipo. Per il momento, dunque, Roberto Martinez, ex commissario tecnico del Belgio, ha fatto ricredere i detrattori, in attesa ovviamente delle fatidiche prove del nove contro rappresentative di pari livello. Gli iberici, finora, sono stati un rullo, realizzando ben quindici reti complessive. La media-gol, tuttavia, si è abbassata nelle ultime due gare contro Islanda e Slovacchia, vinte con il minimo sforzo dal Portogallo. A Bratislava, venerdì scorso, c’ha pensato Bruno Fernandes a regalare altri tre punti all’allenatore catalano contro una squadra che ha saputo difendersi ed anche rendersi pericolosa.

Portogallo che potrebbe virtualmente dichiarare chiusi i giochi per il primato nel match di Faro, in Algarve, contro la sorpresa Lussemburgo.

La piccola selezione del Granducato, in crescita costante negli ultimi anni soprattutto grazie alle sempre più frequenti naturalizzazioni, sta vivendo un vero e proprio sogno. In cinque giornate ha totalizzato la bellezza di 10 punti (tre vittorie ed un pareggio) ed è in piena corsa per la seconda piazza con Slovacchia e Bosnia. Lo scorso giugno gli uomini di Luc Holtz avevano realizzato un’impresa andando a vincere 2-0 in terra bosniaca contro Dzeko e soci. E venerdì si sono ripetuti, rifilando tre gol all’Islanda, selezione che li precede di oltre venti posti nel ranking Fifa. L’unica sconfitta, e pure bella pesante, era stata quella con il Portogallo all’andata, con i lusitani che si imposero con un risultato larghissimo (0-6).

Come vedere Portogallo-Lussemburgo in diretta tv e in streaming

Portogallo-Lussemburgo è in programma lunedì alle 20:45 all’Estadio Algarve di Faro, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre, canale 156 del satellite) ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non si può chiedere di più a questo Lussemburgo: in pochi, infatti, si aspettavano che Holtz ed i suoi uomini raggiungessero la doppia cifra di punti. Evitare la sconfitta in Portogallo è quasi impossibile ma probabilmente il divario di gol non sarà nettissimo come a marzo. Ad ogni modo immaginiamo un match prolifico, nonostante l’assenza dello squalificato Ronaldo: almeno quattro i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Portogallo-Lussemburgo

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias, Cancelo; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Leao.

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; M. Martins, Mahmutovic, Chanot, Pinto; Sinani, Barreiro, C. Martins, Olesen, Sanches; Curci.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0