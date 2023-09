Juve Stabia-Avellino, Serie C: diretta tv, formazioni, pronostici

Juve Stabia-Avellino è una partita valida per il secondo turno di Serie C ed è in programma lunedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Deve subito farsi perdonare Rastelli, tecnico dell’Avellino, che al debutto in questo campionato di Serie C ha perso, inaspettatamente, in casa, contro il Latina. E non sarà facile riuscire nell’impresa di andare a vincere sul campo della Juve Stabia che invece ha iniziato davvero alla grande questo campionato espugnando il non difficile terreno di gioco del Monterosi.

Il derby campano, uno dei più sentiti, è in programma questa sera alle 20:45. Una sfida da tripla, una sfida che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. Sì, ci sono davvero pochi dubbi su questo perché se i padroni di casa hanno dimostrato di essere in forma, gli ospiti, che sono candidati alla vittoria finale del campionato, di passi falsi non se ne possono permettere. L’Avellino è chiamato senza dubbio al riscatto dopo la debacle interna della scorsa settimana e cercherà, almeno, di muovere la classifica.

Quindi, addentrandoci in quello che potrebbe essere un pronostico, possiamo dire che la gara sembra essere indirizzata verso un pareggio. Sì, proprio così. Certo, sulla carta come detto gli irpini hanno le carte in regola per riuscire nel colpo esterno, ma forse non in questo momento così particolare: sì, l’avvio del campionato è sempre particolare di sorprese ne può regalare sempre.

Juve Stabia-Avellino, dove vederla in tv e in streaming

Juve Stabia-Avellino è in programma lunedì 11 settembre alle 20:45. Quest’anno, tutte le partite della terza serie italiana si potranno vedere su Sky Sport. In streaming, ovviamente, ci sarà la possibilità di vederle attraverso l’applicazione Sky Go. Infine, sempre in streaming, c’è pure l’opzione NOWTV, il canale collegato ai programmi Sky per il quale serve comunque un abbonamento.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra. Che come anticipato prima potrebbe realmente finire in pareggio. La Juve Stabia potrebbe volare sulle ali dell’entusiasmo, l’Avellino invece deve rifarsi dopo la sconfitta alla prima giornata. Una rete a testa, un punto a testa, e tutti felici. Almeno.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Avellino

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi; Piscopo, Candellone, Bentivegna.

AVELLINO (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Benedetti, Tito; Dall’Oglio, Palmiero, D’Angelo; Lores Varela; Marconi, Patierno.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1