Islanda-Bosnia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Islanda-Bosnia è un match della sesta giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

L’unica gioia dell’Islanda in questa campagna di qualificazione ad Euro 2024 è la straripante vittoria ottenuta ai danni del poco competitivo Liechtenstein, la cosiddetta squadra materasso del gruppo J, dominato, com’era prevedibile, dal Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Nella seconda giornata di scandinavi presero a pallate (0-7) la selezione del Principato ma non appena il livello si è alzato hanno deluso. Ad eccezione di quella goleada, infatti, l’Islanda ha sempre perso, persino contro una rappresentativa modesta come il Lussemburgo, che non a caso è oltre venti posizioni dietro nel ranking Fifa. Nel Granducato venerdì scorso gli uomini di Age Hareide hanno incassato una delle sconfitte più umilianti della storia nazionale islandese (3-1) che li taglia praticamente fuori – a meno di clamorose rimonte – dalla lotta per i primi due posti, gli unici che assicurano la qualificazione diretta al prossimo campionato europeo. La seconda piazza appare invece ancora alla portata per la Bosnia di Edin Dzeko, che tre giorni fa dopo tre sconfitte consecutive – compresa quella con il sorprendente Lussemburgo – è tornata a sorridere. Da salvare, però, ci sono solamente i tre punti, visto che i balcanici hanno rischiato di non battere il Liechtenstein.

Dopo essere andata in vantaggio di due gol nei primi 20 minuti, infatti, la Bosnia è calata. Gli ospiti ne hanno quindi approfittato per accorciare le distanze e nella ripresa hanno sfiorato un clamoroso pareggio in almeno due circostanze.

Per Dzeko e compagni, attardati rispetto a Slovacchia e Lussemburgo, che hanno 4 punti in più, i 3 punti in Islanda, contro una rappresentativa allo sbando e lontana parente di quella che nel ’16 e nel ’18 ben figurò ad Europei e Mondiali, sono più che mai tassativi.

Come vedere Islanda-Bosnia in diretta tv e in streaming

Islanda-Bosnia è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík, in Islanda. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Due selezioni che non scoppiano di salute ma se ce n’è una che sta peggio quella è di sicuro l’Islanda, battuta finanche dal Lussemburgo. Lo scorso marzo nel match d’andata la Bosnia ebbe la meglio 3-0 grazie ad una doppietta del milanista Krunic ed a un gol di Dedic: anche stavolta, pur con qualche difficoltà, i balcanici dovrebbero spuntarla.

Le probabili formazioni di Islanda-Bosnia

ISLANDA (4-4-2): Runarsson; Lunddal, Palsson, Sampsted, Finnsson; S. Magnusson, Traustason, Gudmundsson, Porsteinsson; Finnbogason, Haraldsson.

BOSNIA (3-5-2): Sehic; Milicevic, Hadzikadunic, Kolasinac; Dedic, Nalic, Pjanic, Krunic, Demirovic; Dzeko, Bilbija.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2