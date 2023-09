Lettonia-Galles, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Lettonia-Galles è un match della sesta giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Lettonia e Galles, al momento, danno l’impressione di essere tagliate fuori in un girone in cui la qualificazione sembra essere appannaggio – exploit della sorprendente Armenia permettendo – di Turchia e Croazia, che hanno rispettivamente 10 e 7 punti.

La grande delusione, dopo le prime 5 giornate, sono proprio i gallesi, capaci finora di avere la meglio – di misura, per giunta – sulla modesta Lettonia, ancora a secco di punti e con irrisorie speranze di risalire la china. È quasi una sfida da dentro o fuori quella di Riga per gli uomini di Robert Page, che non possono più sbagliare se vogliono provare a rientrare in corsa per uno dei primi due posti o quantomeno il terzo, che potrebbe valere gli spareggi. Il Galles, che nello scorso turno ha “riposato”, giocando un’amichevole con la Corea del Sud (terminata 0-0), non deve commettere gli stessi errori di giugno. La doppia sconfitta contro Armenia e Turchia rischia di compromettere il percorso dei britannici verso quella che sarebbe la loro quarta partecipazione alle ultime cinque fasi finali di un campionato europeo. L’assenza di un leader carismatico come Gareth Bale si avverte eccome – l’ex Real Madrid ha appeso le scarpette al chiodo ormai da un anno – e sembrano lontani i tempi in cui il Galles arrivava a giocarsi una storica semifinale ad Euro 2016.

Il Galles può ancora rientrare in corsa

Il pareggio tra Turchia e Armenia, in questo caso, ha teso una mano alla selezione di Page. Per approfittarne, però, anche in vista di una probabile sconfitta degli armeni contro la Croazia, il Galles non può assolutamente fallire l’esame Lettonia.

I baltici sono reduci dalla pesante sconfitta incassata venerdì scorso con i croati (0-5) e danno l’impressione di aver fatto un passo indietro rispetto alle ultime qualificazioni mondiali, in cui erano riusciti a racimolare qualche punto, ma soprattutto all’ultima Nations League, conclusa con la promozione in Lega C.

Come vedere Lettonia-Galles in diretta tv e in streaming

Lettonia-Galles è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio “Skonto” di Riga, in Lettonia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non ha altra scelta, il Galles, se vuole tornare in corsa almeno per il secondo posto: battere la Lettonia per volare a quota 7 e tornare a sperare. La vittoria dovrebbe arrivare ma come avvenne all’andata, quando i britannici la spuntarono 1-0, non assisteremo ad una goleada nel match di Riga.

Le probabili formazioni di Lettonia-Galles

LETTONIA (4-4-2): Purins; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Sorokins; Jaunzems, Emsis, Tobers, Ciganiks; Uldrikis, J. Ikaunieks.

GALLES (3-5-2): Ward; Rodon, Mepham, B. Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson, Williams; Johnson, Moore.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1