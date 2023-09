Gratta e vinci, tutta colpa della busta: festeggiato a bocca asciutta

Gratta e vinci, non si può dire, purtroppo per lui, che sia stato un compleanno fortunato: è rimasto senza parole.

I diamanti, diceva Marylin Monroe, sono i migliori amici delle donne. Luccicano, brillano di luce propria, e questo li rende particolarmente appetibili agli occhi di chi ama le cose belle e preziose. Come Paula Penn, ad esempio, che qualche giorno fa si è recata ad acquistare un regalo molto curioso.

Il suo ex suocero avrebbe festeggiato il compleanno di lì a breve. Essendo rimasti in ottimi rapporti, dopo la separazione dal marito, aveva ben pensato di sorprenderlo con un piccolo dono. Nulla di esageratamente costoso, perché in fondo, si sa, è il pensiero quello che conta. Aveva così optato per un Gratta e vinci, certa evidentemente che l’uomo avrebbe apprezzato il tagliando che l’ex nuora aveva comprato per lui. I diamanti che ne caratterizzavano la grafica erano stati come una calamita per lei, da sempre appassionata di gioielli. Peccato solo che la donna di Texarkana, in Texas, non avesse considerato un piccolissimo, ma per nulla insignificante, dettaglio.

Aveva già scelto il biglietto d’auguri da destinare a colui il quale era stato, un tempo, suo suocero. E quando lo aveva aperto, per inserire al suo interno il grattino, si era resa conto che le dimensioni non coincidevano. Quel Gratta e vinci era davvero troppo grande, al cospetto di una busta che, invece, era molto piccola. Anziché comprare un nuovo biglietto d’auguri, aveva quindi pensato di tornare in quel punto vendita e di acquistare un tagliando più piccino.

Gratta e vinci, questione di millimetri: che sfiga l’ex suocero

Non aveva chiesto, però, di sostituire quello scelto in precedenza. Aveva semplicemente deciso di tenere il vecchio Gratta e vinci per sé e di comprarne un secondo che potesse entrare nella busta. Quindi, aveva preso una monetina e aveva iniziato a scoprire cosa ci fosse sotto la patina argentata.

Quei diamanti nascondevano un premio stratosferico, inimmaginabile. Con quel grattino del valore di soli 3 dollari Paula Penn aveva appena vinto 75mila dollari. “Ho chiesto al mio capo e ai colleghi – ha poi raccontato la fortunata giocatrice – di confermare la vincita e il titolare mi ha dato il permesso di partire in giornata per andare a Little Rock a riscattare il mio premio”.

Sarà un po’ meno felice, invece, l’ex suocero, che ha perso la possibilità di diventare ricco per pochi, è proprio il caso di dirlo, millimetri. Perché se quel tagliando non fosse stato più grande della busta, quei soldi sarebbero spettati a lui. Non si può proprio dire, insomma, che sia stato un compleanno fortunato…