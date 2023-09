Slovacchia-Liechtenstein, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Slovacchia-Liechtenstein è un match valido per la sesta giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

La Slovacchia è reduce dalla sua prima sconfitta dopo circa un anno, che chiude una striscia d’imbattibilità che durava da ben sette partite.

Sconfitta tuttavia quasi indolore perché ampiamente preventivabile, visto che a Bratislava era di scena il Portogallo, dominatore assoluto del gruppo J. Gli uomini guidati dall’italiano Francesco Calzona, ex collaboratore di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli, in ogni caso si sono ben comportati, perdendo con un solo gol di scarto (0-1) contro la schiacciasassi del girone. Hamsik e compagni, nonostante la battuta d’arresto con i lusitani, la prima dopo tre vittorie di fila, restano i favoriti per il secondo posto. Lo spauracchio, al momento, si chiama Lussemburgo, grande sorpresa di questo raggruppamento. A quanto pare la Slovacchia dovrà fare i conti proprio con la piccola selezione del Granducato, che nelle ultime due partite si è imposta su Bosnia e Islanda. La nazionale lussemburghese dopo cinque giornate ha gli stessi punti degli slovacchi, 10. Battere la cenerentola Liechtenstein, unica selezione ancora a quota zero, diventa fondamentale per continuare ad inseguire il sogno qualificazione ed andare all’Europeo per la terza volta consecutiva.

Il Liechtenstein non riesce ad evitare la sconfitta da due anni esatti, quando pareggiò con l’Armenia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali qatarioti.

Da allora solo ed esclusivamente sconfitte, anche nelle amichevoli. Per rintracciare l’ultimo successo in una gara ufficiale della Nati bisogna risalire addirittura al settembre 2020: i tre punti arrivarono contro San Marino in una partita di Nations League. Da giugno il Liechtenstein ha un nuovo selezionatore, il tedesco Konrad Funfstuck: non è ancora riuscito ad invertire la rotta ma venerdì scorso, in casa della Bosnia di Edin Dzeko, i suoi uomini sono tornati a segnare dopo oltre un anno (2-1).

Come vedere Slovacchia-Liechtenstein in diretta tv e in streaming

Slovacchia-Liechtenstein è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Tehelné Pole di Bratislava, in Slovacchia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Tutto fa pensare ad una vittoria comoda della Slovacchia, che sotto la nuova guida tecnica gioca un calcio più offensivo rispetto al passato. Le reti totali, nel match di Bratislava, dovrebbero essere più di due.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Liechtenstein

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Suslov, Bozenik, Haraslin.

LIECHTENSTEIN (5-3-2): Buchel; Wolfinger, Beck, Traber, Malin, Goppel; Luchinger, Wieser, Sele; Salanovic, Saglam.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0