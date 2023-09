Slovacchia-Portogallo, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Slovacchia-Portogallo è un match valido per la quinta giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

Sorteggiato in un gruppo in cui le uniche minacce concrete sono Bosnia e Slovacchia, per il Portogallo finora tutto è filato liscio come da previsioni iniziali.

Quattro vittorie su quattro, 14 gol segnati, nessuno subito e qualificazione ipotecata con enorme anticipo. Sorvolando sul valore degli avversari affrontati nelle prime giornate (Liechtenstein, Lussemburgo, Bosnia e Islanda) non poteva immaginare un inizio migliore il commissario tecnico Roberto Martinez, che lo scorso inverno ha preso il posto di Fernando Santos, uno degli artefici dello storico trionfo agli Europei del 2016 ed oggi alla guida della Polonia. Eppure non erano pochi i pregiudizi che l’ex c.t. del Belgio si trascinava dietro, dopo aver sostanzialmente disatteso le aspettative nella sua precedente esperienza, conclusa senza alcun titolo nonostante abbia avuto a che fare con una generazione d’oro, probabilmente irripetibile. Martinez, oltre ad introdurre importanti novità a livello tattico, come ad esempio la difesa a tre, ha rimesso al “centro del palcoscenico” Cristiano Ronaldo, finito addirittura in panchina nell’ultimo periodo della gestione Santos.

Cristiano Ronaldo contro Hamsik

Portogallo che nella giornata numero cinque può chiudere ogni discorso contro la selezione che fino a questo momento, dopo i lusitani, ha fatto meglio: la Slovacchia.

Hamsik e compagni, allenati dall’italiano Francesco Calzona – ex collaboratore di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli – non sono stati da meno, collezionando 10 punti in quattro partite. Importantissimo il successo ottenuto nello scontro diretto con la Bosnia, che potrebbe essere decisivo nella corsa alla seconda piazza, ormai “prenotata” dagli slovacchi. Per l’attesa sfida con il Portogallo, Calzona ha convocato i migliori, da Skriniar a Lobotka, passando per vecchie conoscenze della Serie A come Vavro, Hancko, Kucka e lo stesso Hamsik. Martinez deve far fronte a qualche assenza in difesa, dove mancano all’appello il veterano Pepe e il laterale Guerreiro, in estate passato dal Borussia Dortmund al Bayern.

Come vedere Slovacchia-Portogallo in diretta tv e in streaming

Slovacchia-Portogallo è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Tehelné Pole di Bratislava, in Slovacchia. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 253) e, non integralmente, tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Portogallo finora è stato un vero e proprio rullo compressore e molto probabilmente i tre punti arriveranno anche in Slovacchia. I padroni di casa sono stati impeccabili con gli avversari alla loro portata ma non hanno segnato tantissimo: cinque gol in quattro partite. Ecco perché la difesa portoghese potrebbe restare nuovamente inviolata.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Portogallo

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Vavro, Hancko; Duda, Lobotka, Kucka; Suslov, Bozenik, Mak.

PORTOGALLO (3-4-3): Diogo Costa; Danilo Pereira, Ruben Dias, Antonio Silva; Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes, Dalot; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2